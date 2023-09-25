Губернатор Севастополя опроверг информацию об ударах по ТЭЦ

ТЭЦ работают в штатном режиме

Украинские телеграм-каналы заявили об ударах по Севастопольской ТЭЦ. Информацию распространили еще 22 сентября. К постам приложили фото, сделанные издалека. На них — жилой массив и откуда-то идет сильный дым. «Комсомольская правда» выясняли, что все это является фейком. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Оказалось, что телеграм-каналы заявляли об ударах то по Севастопольской ТЭЦ, то по Балаклавской. Но в реальности объекты не пострадали. Об этом в официальном телеграм-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

- Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан.

Он снова обратился к жителям полуострова с просьбой доверять только официальным источникам и отписаться от каналов, которые распространяют дезинформацию.

Украинским пропагандистам не удалось достичь цели, несмотря на ракетные и информационные атаки. Наоборот, в эти дни Севастополе даже появился флешмоб - люди пели гимн города и выкладывали в соцсетях.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.