Жена Хайдарова Светлана Сильваши обратилась в Генпрокуратуру по поводу угроз жизни

Тимур Хайдаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, что в июле разразился скандал, который не утихает до сих пор. Певица Слава объявила, что хирург Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь. К ней присоединились Любовь Успенская и другие женщины, которые заявили, что тоже пострадали. Хайдарова поддержали Инстасамка, Гоар Аветисян и Филипп Киркоров. Сам врач уже не раз рассказывал, что с июля его семья подвергается травле в интернете.

Светлана Сильваши и Алена Коробейникова Фото: Личный архив

Адвокат Хайдарова Александр Добровинский уже делился с KP.RU, что вместе с хирургом они подали заявление в МВД по факту вымогательства, проникновения в личную жизнь, раскрытия банковской тайны и угрозы убийством.

А сегодня, 25 сентября, супруга врача Светлана Сильваши в сопровождении адвоката Алены Коробейниковой посетила Генеральную Прокуратуру.

Фото: Личный архив

«Сегодня я была на личном приеме в Генеральной Прокуратуре

Они взяли на контроль и передали мои заявления в Центральный Аппарат Прокуратуры Москвы и Области дело о вымогательстве и угрозах жизни по отношению к Тимуру Хайдарову», — рассказала KP.RU Светлана.

По словам Сильваши, речь идет о ТГ-канале, который был создан еще летом. В паблике регулярно публикуются различные данные о Тимуре Хайдарове и его деятельности.

«Этот канал то и дело проходился по его национальности, там выкладывали фото пациенток с голой грудью, ранами, гноем. А ведь эти паблики могут смотреть и дети. Я написал админу канала обращение, упомянув статьи УК 128 и 137 («распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица» и «нарушение неприкосновенности частной жизни»). Кроме того, мы подали жалобу в Роспотребнадзор, она находится на исполнении», — рассказывал KP.RU адвокат Александр Бенхин.

По словам Светланы Сильваши, речь идет о нескольких угрозах, в том числе, аудио, в котором админ ТГ-канала вспоминает, как в свое время жестоко расправились со знаменитым хирургом Евгением Лапутиным. Убийство так и не было раскрыто. Кстати, по стечению обстоятельств, именно клиника дочери покойного Лапутина Яны стала первым местом работы Хайдарова в Москве…

«В свое время убили Руденко, потом убили Лапутина. Сделали все так, будто Руденко попал под машину. Лапутина, по-моему, зарезали на улице. Когда-то вендетта все равно его настигнет. Я не угрожаю, но есть люди, у которых жены изуродованы до такой степени, что мальчики наши просто не выдерживают. Рвут и мечут. Руки чешутся по этому человеку», — рассказала одна из админов паблика.