ПМЭФ: Вдохновение для новых инвестиционных решений

Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

7 июня на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева озвучила итоги Национального рейтинга за 2023 год.

Архангельская область заняла 4-е место среди российских регионов по динамике инвестиционного климата в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). По итогам 2023 года инвестиции в основной капитал региона достигли 119,7 млрд рублей, что на 1% больше по сравнению с 2022 годом, в абсолютном выражении прирост составил 11 млрд рублей. В частном секторе рост инвестиций в основной капитал превысил 10%.

Ключевым фактором роста инвестиционной активности стало внедрение регионального инвестиционного стандарта. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на полях ПМЭФ отметил, что благодаря этому стандарту инвесторы теперь приходят в регион более подготовленными, зная о доступных инвестиционных площадках, тарифах, налоговых льготах и преференциях.

«Благодарю Минэкономразвития РФ, АСИ, экспертов за высокую оценку нашей работы, своих коллег и бизнес-сообщество Архангельской области за совместный труд. Статус одного из самых быстрорастущих регионов и лидера динамики национального рейтинга – это наш общий результат. Его значимость удваивается в условиях сложной внешнеполитической обстановки. Мы достигли многого и не собираемся останавливаться», – заявил Александр Цыбульский.

Одним из видимых результатов работы в регионе стала система "одного окна", где предприниматели могут получить комплекс услуг, начиная с регистрации бизнеса и заканчивая льготным финансированием и сопровождением экспортера. Также важным инструментом информирования бизнеса стал проект "Бизнес-десант", в рамках которого команда региона выезжает в муниципальные образования, встречается с бизнесом и оказывает услуги на местах.

Режим резидентства Арктической зоны Российской Федерации стал катализатором инвестиционной активности в Архангельской области, с планируемым объемом инвестиций около 135 млрд рублей и созданием более 6,5 тысяч рабочих мест.

Рост инвестиционной активности в частном секторе вызвал потребность в квалифицированных кадрах. Для удовлетворения этого запроса власти региона интегрировали научно-образовательную среду в общую систему развития региона. Внедрена система подготовки с последующим гарантированным трудоустройством обучающихся.

«Для повышения инвестиционной привлекательности региона и доступности информации для инвесторов мы наносим на инвестиционную карту сведения о количестве образовательных учреждений и направлениях подготовки специалистов с указанием ежегодного количества выпускников. Таким образом, вопрос кадрового обеспечения интегрирован в систему работы с инвестором», – подчеркнул Александр Цыбульский.

Архангельская область демонстрирует значительный прогресс в улучшении инвестиционного климата, благодаря реализации мастер-плана по развитию Архангельской агломерации. Этот план, являющийся новой экономической стратегией региона, направлен на привлечение инвестиций в ключевые сферы экономики, что способствует дальнейшему росту инвестиционной привлекательности области.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что результаты Национального рейтинга являются следствием слаженной работы между Правительством России, региональными властями и бизнесом. В условиях запуска новых национальных проектов важно сохранить и развивать успешные практики, а также настроить те направления, которые требуют улучшений. Решетников подчеркнул, что время является самым ценным ресурсом, который нельзя упускать.

Особую роль в достижении высоких результатов министр отводит губернаторам, которые эффективно выстраивают систему взаимодействия власти и бизнеса, способствуя тем самым повышению инвестиционной привлекательности своих регионов.