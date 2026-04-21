Как устроена современная стройплощадка в Москве: вот что скрывает от прохожих высокий забор

Специалист с геодезическим тахеометром измеряет углы для будущей установки фасада. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Это продолжение проекта, в котором мы, шаг за шагом, изучаем процессы современного строительства. Начало — о заводе, где производят кирпичи и клинкер, — здесь.

У обычного новосела, как правило, нет возможности заглянуть под фундамент своего нового дома или за отделку фасада, чтобы увидеть, как там все устроено. Другое дело журналисты: ради читателей проникнем куда угодно и узнаем все, что нужно.

Прибываем в новый жилой квартал столицы — Зиларт. Для не москвичей поясним: новый он не потому, что растет где-то на окраине города, в чистом поле, — наоборот, всего в паре километров от центра. В процессе редевелопмента бывшей промышленной территории здесь уже 10 лет ведется строительство современного жилого комплекса. Это флагманский проект «Группы ЛСР», одного из ведущих строительных холдингов России.

Зиларт — это настоящий город в городе. В том смысле, что здесь есть все необходимое для бытового и даже интеллектуального комфорта. Уже сейчас Зиларт славится крутой инфраструктурой. Привычный для хороших проектов набор (аптеки, магазины, кафе и прочее) дополняют современная школа — одна из крупнейших в Москве, технопарк «Кванториум», стадион и спортзалы, ТЦ «Зум»… В прошлом году даже открыли музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ».

Один из корпусов будущего «ЗИЛАРТ Спарк». Фото: Андрей АБРАМОВ.

А какая здесь архитектура! Все дома проектировали знаменитые архитектурные бюро. Каждое из них работало в своем стиле, но с учетом общего дизайн-кода проекта. Так в Зиларте появились дом с зайцами на фасаде и дом с голубями на крыше, дом с золотой аркой, дом, чей фасад напоминает грани бриллианта, и многие другие… Если вы видите в кино или соцсетях кадры с цепляющими взгляд современными зданиями — скорее всего, это именно Зиларт: его уникальные пейзажи неизменно привлекают блогеров и съемочные группы.

Кстати, большинство домов здесь имеют не только свое лицо, но и собственное имя. Сейчас возле парка «Тюфелева роща», набережной Шагала и музея возводят «ЗИЛАРТ Спарк» — сюда-то мы и отправимся на экскурсию. «Спарк» — это семейство из трех жилых высоток бизнес-класса по 43 этажа, соединенных, словно мостиками, пятиэтажными «вставками» — в них разместятся офисы и коммерческие помещения.

Справа на фото — пятиэтажная офисная вставка, которая объединяет корпуса «ЗИЛАРТ Спарк». Фото: Андрей АБРАМОВ.

Раннее утро, а на подходах к стройплощадке уже суетно. Да и внутри периметра, за тем самым забором, чувствуется оживление. У входа на объект меня встречает заместитель директора проекта Андрей Николаев.

— Стройка никогда не спит, постоянно в движении. Сейчас здесь работают около 400 человек. Вот-вот начнется этап прокладки внутренних инженерных систем в корпусах — и на объект приедут еще 200 сотрудников.

Без слепого доверия

Андрей бывает на площадке каждый день. И ногами обходит каждый закуток.

— Можно следить за ходом стройки по отчетам, по бумагам. Можно слепо доверять техническому надзору — он также действует на площадке. Но мне самому важно, чтобы работы выполнялись качественно. Поэтому эффективнее вовремя указать на недочет, чем потом разбор полетов устраивать.

Андрей предлагает изучить сразу два глобальных процесса, которые запланированы на этот день, — заливку монолита и работу над фасадами.

На площадке постоянно находятся около полутысячи рабочих и специалистов. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Такой разный бетон

Новый ЖК — монолитный. Это значит, что весь каркас здания, внешние стены и основные перекрытия будут отлиты из бетона, без лишних швов и соединений. Для этого нужна опалубка. Это конструкция, внутрь которой заливается бетон и, затвердевая, принимает определенную форму.

Что такое бетон, большинство людей хорошо представляют: смесь цемента, воды и заполнителя — песка или щебня. Однако бетон бетону — рознь. В своих проектах ЛСР для разных частей здания применяет бетон разных классов. Например, подземная часть и нижние этажи высоток выполнены смесью марки B60 — это сверхпрочный тяжелый бетон. Из такого возводят основания мостов, дамб, используют при строительстве метро. Перекрытия между этажами делают из бетона B30-40 (выбор зависит от этажности корпусов). У него высокая водонепроницаемость и морозостойкость, но он легче, не утяжеляет конструкцию.

После заливки монолита строители приступят к «насыщению каркаса». Ведь монолит, откроем небольшой секрет, не совсем монолитный: в нем остаются проемы — между квартирами и другими помещениями, которые еще нужно заполнить. В проектах ЛСР для этого обычно используют керамический кирпич. Его и сегодня выкладывают вручную, точно так же, как 50 и даже 150 лет назад. Вот только кирпич уже другой — современный, долговечный, с четко рассчитанными характеристиками.

Парни заполняют кирпичом проемы в монолите. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Спрашиваю: а почему вообще оставляют проемы? Ведь быстрее, а возможно, и дешевле было бы залить стены бетоном целиком.

Профессионалы охотно поясняют: у кирпича свои преимущества. Во-первых, существенно повышается звукоизоляция. Во-вторых, все здание становится легче, снижается нагрузка на перекрытия. Что играет на руку долговечности дома. Въедливый читатель может заметить, что пеноблоки — еще легче кирпича. К тому же крупнее, значит и монтаж ускорится. Так-то оно так, но звукоизоляция и плотность у этого материала ниже, так что его здесь используют только в коммерческих помещениях.

Холод и жара не пройдут

В советских домах фасады были панельными или кирпичными. В последние годы популярны вентилируемые: между внешней стеной здания и отделкой остается «зазор», куда укладывают слой утеплителя. Только представьте, сколько времени нужно, чтобы утеплить целый дом. Здесь особенно важны слаженность и четкий график работ: всегда больно идти мимо какой-нибудь стройплощадки и видеть, как ливень хлещет по теплоизоляции, которую рабочие не успели заложить плиткой.

На земле собраны образцы фасадов. Фото: Андрей АБРАМОВ.

У «Спарка» фасады — модульные. Каждый модуль состоит из каркаса (металл и прочный пластик), стеклопакетов и утеплителя.

— Это не полуфабрикат, как некоторые думают. Это готовая часть здания, если угодно — элемент конструктора, — поясняет Андрей Николаев.

В использовании модулей есть и эстетический смысл: архитекторы задумали сделать корпуса «Спарка» с разными «лицами», чтобы у улицы было свое настроение — модули позволяют легко реализовать эту идею. И, конечно, практический: дом становится теплее.

Этот корпус уже начинают опоясывать фасадные конструкции. Фото: Андрей АБРАМОВ.

На перекрытия монтируются кронштейны. За них и навешивается фасад. Важно, чтобы между ним и монолитом оставалось небольшое расстояние. Если не выдержать его — холод или излишнее тепло будут передаваться дому. А так единственным мостиком холода остается небольшой кронштейн. Соответственно, все жилые помещения закрывает теплый контур, который к тому же через оконные блоки пропускает свет.

Как строить быстро?

В этом вопросе легко увидеть подвох. Кажется, что «быстро» — характеристика нерадивого застройщика. Который только залил стяжку пола и поверх сразу уложил ламинат. Но нет: качество строительства сегодня напрямую связано с правильным темпом работ, и конечно, их слаженностью. В «Группе ЛСР» за 30 с лишним лет выработали свою систему оптимизации.

На строительном лифте (его кабина прикреплена к внешней части дома) поднимаемся на 17-й этаж. Обращаю внимание, что на этаже чисто — насколько это вообще возможно на стройке. Андрей объясняет: порядок дисциплинирует.

Сверху начальник указывает на разные участки площадки: на каждом работает бригада.

Параллельно с возведением домом прокладывают коммуникации. Фото: Андрей АБРАМОВ.

— Видите траншею? Это идет подключение к внешним сетям — теплоснабжению, водопроводу. Рядом делают ливневую канализацию. А вон ставят опалубку, чтобы заливать монолит. Несколькими этажами ниже уже монтируют фасады. Посмотрите на землю: идет подготовка ландшафта к черновому благоустройству. С генподрядчиками у нас буквально посуточно расписан график — что и когда нужно закончить. «Строить быстро» — не равно «строить плохо». Если с умом подходить к оптимизации, «запараллелить» несколько процессов — будет быстро, — рассказывает шеф.

В глазах Андрея строительная площадка выглядит как шахматная партия. И не только из-за условных клеточек — зон, на которые поделена территория. Есть здесь элементы стратегического планирования: загрузить всех рабочих задачами так, чтобы они друг другу не мешали и при этом ни один из участков не простаивал.

Горячее время

– Самое горячее время на площадке — всегда, — объясняет Николаев. — Только участок огородили — работа должна кипеть. Если вы поставили забор и дружно сели пить чай, значит сорвутся сроки. Нельзя останавливаться. И при этом следует контролировать все этапы и участки работ.

Мой «гид» сравнивает строительство дома с воспитанием ребенка.

— Мало родить его. Нужно ухаживать, кормить, одевать, а когда подрастет — водить в секции и выбрать хорошую школу. А иначе он свяжется с плохой компанией и пропадет. Так и я не могу просто принять объект в работу и поехать сидеть в офисе. Нужно постоянно держать темп. Сегодня подрядчик решит, например, пропустить установку фасадов. Значит завтра не смогут проложить вентиляцию вдоль фасада — и все сроки сдвигаются.

«СПАРК» возводят круглосуточно. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Как выбрать хороший дом

Андрей в строительстве уже 17 лет. Мы попросили его с высоты этого опыта назвать конструктивные аспекты дома, на которые рядовому покупателю, желающему выбрать качественное жилье, стоит обращать внимание. Однако наш собеседник объяснил, что руководствоваться в выборе дома нужно другой логикой.

— Есть деревянный дом, а есть советский панельный дом. Есть сталинка и есть хрущевка. Есть монолитные дома и кирпичные. Но любая из этих характеристик сама по себе не означает качества. Из дерева нельзя построить небоскреб. Но значит ли, что технология плохая? Нет. Для частного домостроения — вполне себе вариант! Но тот же деревянный дом можно построить криво-косо и пожароопасно, а можно — на совесть. Советую покупателям квартир не забивать себе голову вычислением идеальной строительной технологии. Выбирайте застройщика с репутацией и опытом — который строит давно, надежно и из качественных материалов.

Наш проводник по стройке при выборе дома рекомендует отталкиваться не от технологии строительства, а изучать репутацию застройщика. Фото: Андрей АБРАМОВ.

