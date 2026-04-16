МТС представила HUAWEI nova 15: на новинку уже открыт предзаказ

Фото: МТС.

В МТС стартовал предзаказ на смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и HUAWEI nova 15. Компания уже провела презентацию новинок на закрытом мероприятии в Москве. Вскоре смартфоны начнут отправлять первым обладателям.

В серии nova 15 доступны смартфоны в конфигурациях памяти 256 ГБ и 512 ГБ. Модель с постфиксом Pro представлена в мятном, лавандовом, белом и черном цветах, а базовый HUAWEI nova 15 – в мятном, белом и черном.

С 16 по 30 апреля на устройства действует скидка в размере 3000 рублей. В МТС озвучили цену новинок с учетом акции.

- nova 15 Pro (256 ГБ) – 41 990 рублей;

- nova 15 Pro (512 ГБ) – 46 990 рублей;

- nova 15 (256 ГБ) – 33 990 рублей;

- nova 15 (512 Гб) – 38 990 рублей.

Фото: МТС.

— Флагманские смартфоны HUAWEI пользуются высоким спросом среди российских потребителей. В частности, серия nova одна из наиболее популярных в своём ценовом сегменте. Например, продажи предыдущей серии nova 14, вышедшей в октябре прошлого года, растут на 90% продажи от месяца к месяцу. Мы ожидаем, что HUAWEI nova 15 продолжит эту динамику и усилит позиции бренда, — рассказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Одной из ключевых особенностей новой серии стала система камер. Они поддерживают ультрареалистичный режим съемки. В nova 15 Pro основная и фронтальная камеры оснащены объективами с качественным модулем цветопередачи. Технология использует до полутора миллионов спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах. Это позволяет более точно передавать оттенки и детали изображения.

Фото: МТС.

Еще одна особенность камер — специальная технология портретной съемки. В nova 15 Pro можно делать портреты студийного уровня. При этом сохраняя естественность деталей как на основной, так и на фронтальной камере. Для этого используется портретный объектив с матрицей 50 МП. Снимок отличает естественная текстура и глубина изображения.

Обе модели выполнены в лаконичных молодежных дизайнах. Версия Pro с корпусом из алюминиевого сплава, а HUAWEI nova 15 сделан из композитного материала. Обе модели оснащены защитным стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат защиты SGS. Он означает усиленную пылевлагозащиту смартфона и корпус, устойчивый к ударам и падению с высоты Версия Pro дополнительно получила покрытие с повышенной устойчивостью к царапинам.

Толщина корпуса HUAWEI nova 15 Pro составляет 6,9 мм, HUAWEI nova 15 – 7,2 мм. То есть смартфоны удобно держать в руке, переносить в карманах одежды или сумке. Обе модели оснащены дисплеями с пиковой яркостью до 4000 нит и типовой яркостью до 1600 нит. Подобные показатели обеспечивают комфортную работу с устройством при различном освещении. Например, под полуденным солнцем.

Фото: МТС.

Смартфоны получили емкие аккумуляторы: HUAWEI nova 15 Pro – 6500 мА·ч, HUAWEI nova 15 – 6000 мА·ч. При таких объемах девайс может протянуть без подзарядки до полутора дней при рядовых сценариях использования. Обе модели поддерживают протокол быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge. Его мощность достигает 100 Вт, что позволяет быстро восполнить заряд.

Сразу из коробки обладатели смартфонов получают набор функции на базе искусственного интеллекта (ИИ). Например, выбор лучшего кадра, удаление объектов со снимка и управление жестами. Также реализована технология двустороннего шумоподавления: она повышает четкость передачи голоса во время вызовов.

Реклама ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН 7740000076 erid: 2W5zFKA5bpd