«Пельмени» уходят в прошлое: Асти, Бузова, Барановская и другие звезды «сдули» губы

В нулевые появился тренд, который затем удерживал популярность десятилетиями: пухлые губы, искусственно острые скулы и подбородок, небольшой правильный нос... Но сейчас знаменитости все чаще делают выбор в пользу натуральности. Вместе с пластическим хирургом мы изучили, кто уже вернулся к своему реальному виду.
Одной из первых, кто взял курс на естественные формы, стала бывшая гражданская жена Тимати фотомодель Анастасия Решетова. Девушка публично рассказала, что отказалась от пухлых губ в пользу натуральных.
- Я сама была жертвой навязанных стандартов и только спустя многие годы пришла к выводу, что все мои недостатки были лишь в моей голове и что природа изначально наградила меня привлекательной внешностью, а мне лишь нужно было научиться ее правильно преподносить, - рассказала своим подписчикам модель. - Я поняла, что неестественно пухлые губы меня не красят и даже «простят». Я решила удалить гель и вернуть губам естественную форму. Конечно, с одного раза он полностью не уйдет, но, по крайней мере, все теперь выглядит гармонично.
Эстафетную палочку от Решетовой приняла 35-летняя певица Анна Асти. Хотя ранее Анна была, можно сказать, негласным амбассадором пластической хирургии в российском шоу-бизнесе. Асти не скрывает, что делала липоскульптурирование фигуры и контурную пластику губ. Каково же было изумление поклонников певицы, когда на красной дорожке премии «Жара» Анна появилась в новом образе. Певица «сдула» пухлые губы и выглядела максимально естественно. Кстати, этот шаг очень преобразил артистку, она стала выглядеть более свежо.
Похоже, в шоу-бизнесе и правда появилась мода на натуральные формы.
- Контурная пластика была трендом на протяжении многих лет. Все тогда ринулись «совершенствовать» свое лицо - делать объемные губы, острые скулы, подбородки. Даже меня как специалиста не обошло это веяние, - рассказывает пластический хирург Мадина Осман. - Но сейчас мода уходит. И я понимаю Асти. Скорее всего, она устала от критики со стороны подписчиков и замечаний близких по поводу своих объемных форм и решила действовать решительно - «сдула» губы.
Обратите внимание, что многие известные дамы пошли сейчас по такому же пути. Помните губы Оли Бузовой времен шоу «Дом-2»? У Оли был небольшой ротик. Потом, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, она запела и сделала контурную пластику губ. Сейчас Бузова вернулась к естественным формам.
Ксения Собчак долгие годы корректировала форму губ. Сейчас они у нее стали максимально естественными. Очень пухлые губы сделала себе года два назад дочь модельера Галя Юдашкина и тоже словила немало критики от комментаторов в соцсетях. Сейчас же у Галины естественные красивые формы.
Телеведущая Юля Барановская тоже изменила форму губ в пользу натуральной. Судя по всему, поняла свой косметический промах и «сдула» рот и Алла Пугачева. Сейчас у 77-летней певицы уже нет этих кукольных губ.
КСТАТИ
- На мой взгляд, тренд на контурную пластику губ не уйдет, - считает пластический хирург Мадина Осман. - Просто если женщины и будут что-то делать с губами, то изменения эти будут максимально незаметными. В тренды вошел эффект натуральных, молодых и увлажненных губ, а не кричащих губ-«пельменей».
