«Пельмени» уходят в прошлое: Асти, Бузова, Барановская и другие звезды «сдули» губы

Сейчас знаменитости все чаще делают выбор в пользу натуральности.

В нулевые появился тренд, который затем удерживал популярность десятилетиями: пухлые губы, искусственно острые скулы и подбородок, небольшой правильный нос... Но сейчас знаменитости все чаще делают выбор в пользу натуральности. Вместе с пластическим хирургом мы изучили, кто уже вернулся к своему реальному виду.

Решетова избавилась от геля

Одной из первых, кто взял курс на естественные формы, стала бывшая гражданская жена Тимати фотомодель Анастасия Решетова. Девушка публично рассказала, что отказалась от пухлых губ в пользу натуральных.

До и После. Анастасия Решетова решила попрощаться не только с пухлыми губами, но и с длинными волосами - модель радикально обновила имидж. Фото: Личная страница Анастасии Решетовой в соцсети

- Я сама была жертвой навязанных стандартов и только спустя многие годы пришла к выводу, что все мои недостатки были лишь в моей голове и что природа изначально наградила меня привлекательной внешностью, а мне лишь нужно было научиться ее правильно преподносить, - рассказала своим подписчикам модель. - Я поняла, что неестественно пухлые губы меня не красят и даже «простят». Я решила удалить гель и вернуть губам естественную форму. Конечно, с одного раза он полностью не уйдет, но, по крайней мере, все теперь выглядит гармонично.

До и После. На заре карьеры Анна Асти увеличила губы и грудь. Теперь она возвращается к натуральным пропорциям. Фото: Сергей ЕЛАГИН/Global Look Press и Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

Эстафетную палочку от Решетовой приняла 35-летняя певица Анна Асти. Хотя ранее Анна была, можно сказать, негласным амбассадором пластической хирургии в российском шоу-бизнесе. Асти не скрывает, что делала липоскульптурирование фигуры и контурную пластику губ. Каково же было изумление поклонников певицы, когда на красной дорожке премии «Жара» Анна появилась в новом образе. Певица «сдула» пухлые губы и выглядела максимально естественно. Кстати, этот шаг очень преобразил артистку, она стала выглядеть более свежо.

Бузова решила быть натуральной

Похоже, в шоу-бизнесе и правда появилась мода на натуральные формы.

- Контурная пластика была трендом на протяжении многих лет. Все тогда ринулись «совершенствовать» свое лицо - делать объемные губы, острые скулы, подбородки. Даже меня как специалиста не обошло это веяние, - рассказывает пластический хирург Мадина Осман. - Но сейчас мода уходит. И я понимаю Асти. Скорее всего, она устала от критики со стороны подписчиков и замечаний близких по поводу своих объемных форм и решила действовать решительно - «сдула» губы.

До и После. Выпустив хит «Под звуки поцелуев», Ольга Бузова сделала акцент на губах. Сейчас они заметно уменьшились в размерах. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета и Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Обратите внимание, что многие известные дамы пошли сейчас по такому же пути. Помните губы Оли Бузовой времен шоу «Дом-2»? У Оли был небольшой ротик. Потом, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, она запела и сделала контурную пластику губ. Сейчас Бузова вернулась к естественным формам.

Ксения Собчак долгие годы корректировала форму губ. Сейчас они у нее стали максимально естественными. Очень пухлые губы сделала себе года два назад дочь модельера Галя Юдашкина и тоже словила немало критики от комментаторов в соцсетях. Сейчас же у Галины естественные красивые формы.

До и После. Юлия Барановская долгое время корректировала форму губ. Фото: Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва и Личная страница Юлии Барановской в соцсети

Телеведущая Юля Барановская тоже изменила форму губ в пользу натуральной. Судя по всему, поняла свой косметический промах и «сдула» рот и Алла Пугачева. Сейчас у 77-летней певицы уже нет этих кукольных губ.

КСТАТИ

«Пельмени» исчезнут, но мода не уйдет

- На мой взгляд, тренд на контурную пластику губ не уйдет, - считает пластический хирург Мадина Осман. - Просто если женщины и будут что-то делать с губами, то изменения эти будут максимально незаметными. В тренды вошел эффект натуральных, молодых и увлажненных губ, а не кричащих губ-«пельменей».

Пластический хирург Мадина Осман прогнозирует, что мода на красивые губы не уйдет, просто их формы становятся более натуральными. Фото: Личный архив.

