Билайн усилил покрытие сети в восьми жилых комплексах Москвы и Подмосковья

Билайн расширил покрытие и улучшил качество связи в ряде жилых комплексов Москвы и Московской области. Технические работы проведены рядом с ЖК «Восточный», ЖК «Ново-Молоково», ЖК «Белая дача Парк», ЖК «Новые Котельники», ЖК «Шихово», ЖК «Пионер», ЖК «Энергия» и ЖК «Форст».

Эти жилые комплексы — современные кварталы с плотной застройкой и высотными домами, где ежедневно живут и работают тысячи людей: созваниваются с близкими, подключаются к рабочим встречам, смотрят видео и пользуются цифровыми сервисами. Всего улучшения коснулись более 15 000 квартир.

В таких условиях особенно важно качественное внутреннее покрытие. Сигнал от базовых станций, расположенных на улице, может ослабевать, проходя через стены и перекрытия, а современные строительные материалы — монолитный бетон, металл, энергоэффективные стеклопакеты — по-разному влияют на радиосигнал: часть из них значительно снижает его уровень. В результате без дополнительной инфраструктуры связь внутри квартир может быть нестабильной.

Чтобы решить эту задачу, специалисты Билайна оптимизировали работу базовых станций с учётом плотной застройки. Это позволило улучшить приём сигнала внутри домов даже в квартирах на высоких этажах. В результате проведённых работ повысилась стабильность голосовых вызовов и скорость мобильного интернета, в том числе и в квартирах.

Виктор Емелин, технический директор Московского региона Билайна:

«Мы понимаем, что сегодня связь дома — это не просто звонки, а полноценная цифровая среда: работа, обучение, общение, развлечения. Поэтому при развитии сети мы всё больше внимания уделяем именно покрытию жилых комплексов. Наша задача — чтобы клиенту было комфортно пользоваться связью в любой комнате, без необходимости искать “лучшее место у окна”».

Компания продолжит развивать сеть в жилых районах, учитывая реальные сценарии использования и растущую нагрузку на мобильный интернет, чтобы жители Москвы и Подмосковья оставались на связи в любой ситуации.

