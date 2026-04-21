В Билайне рассказали, как иностранцам в России оставаться на связи после введения новых правил

В России с начала 2025 года для нерезидентов действуют новые правила предоставления услуг связи и оформления сим-карт. Одно из них связано с IMEI (имеи) — это уникальный номер устройства, в котором используется сим-карта. Он нужен сотовым сетям, чтобы идентифицировать устройство и подключать его к связи. Так, если IMEI устройства, в котором используется сим-карта, не совпадает с тем, что указан в договоре связи, то оператор обязан заблокировать такой номер до момента предоставления абонентом актуального IMEI.
Хорошая новость для клиентов Билайна: узнать IMEI и актуализировать свои данные можно даже онлайн. Ниже ответы на главные вопросы, а прочитать инструкцию про IMEI на других языках, можно здесь.
• вы переставили сим-карту в другой телефон/планшет/модем;
• при оформлении в договоре оказался указан IMEI другого устройства или другого слота.
Важно: блокировка может случиться даже если вам кажется, что вы ничего не меняли — например, если телефон тот же, что и при оформлении сим-карты, но просто стоит не в том слоте (в телефонах, поддерживающих две сим-карты слоты могут соответствовать разным IMEI).
• Оставляйте сим-карту в том же устройстве и слоте, куда её установили при оформлении у оператора.
• Если планируете менять телефон или слот — сначала проверьте и обновите IMEI в договоре.
• Наберите *060*3# и нажмите вызов. Появятся два IMEI, один указан в договоре, другой — фактический.
Важно: USSD-коды набирайте с той сим-карты, которую хотите проверить.
• Совпадают? Значит все в порядке. Если у вас есть проблемы со связью, то дело не в IMEI (проверьте баланс/настройки сети или обратитесь в поддержку по номеру 0611 или в чате мобильного приложения).
• Не совпадают → действуйте по инструкции ниже.
Вариант А. Быстро восстановить связь: верните сим-карту в устройство/слот из договора
1. Вставьте сим-карту обратно в устройство, IMEI которого указан в договоре.
2. Если в телефоне несколько слотов — вставьте сим-карту в тот же слот, что и при оформлении.
3. Если вы не помните слот: попробуйте переставить сим-карту в другой слот и снова сравните IMEI.
Вариант B. Обновите IMEI в договоре
Это можно сделать удаленно.
1. Откройте и авторизуйтесь в приложение Билайн. Скачать его можно здесь.
2. У пользователей с неактуальным IMEI в договоре на главной странице приложения будет соответствующее уведомление. Нажмите на это сообщение.
3. Далее будет информация о блокировке номера, а также об IMEI, указанном в договоре и в устройстве. Нажмите «разблокировать».
4. Выберите один из способов для изменения IMEI в договоре — это можно сделать автоматически или вручную.
5. Подтвердите изменения, пройдя идентификацию с помощью Госуслуг и биометрии.
Или в офисе Билайна. Сотрудники помогут вам обновить данные в договоре. Возьмите с собой: паспорт, сим-карту и устройство, в котором будете ее использовать.
В ряде офисов Билайна в Москве сотрудники могут помочь получить и оформить следующие государственные услуги (либо они уже должны быть у вас).
1. Лимит номеров: не более 10 на одного человека
Если на вас зарегистрировано больше 10 номеров, есть риск потерять доступ ко всем номерам, оформленным на вас.
Проверьте список номеров на Госуслугах в разделе «Сим-карты» и откажитесь от части из них, если их у вас более 10: переоформите номер на фактического пользователя или расторгните договор в отношении превышающих лимит номеров.
2. Подтверждение личности и биометрия
По требованиям законодательства изменение IMEI в договоре нужно подтвердить через биометрию. Это можно сделать в личном кабинете Госуслуг.
Подробнее о том, как иностранцу подтвердить свой российский номер, рассказывали здесь.
