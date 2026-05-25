На юге Москвы построят камерный дом бизнес-класса – узнали детали

Фото: ГК «А101»

Сегодня покупка жилья вышла за пределы простого приобретения квадратных метров. Дом перестал символизировать стены и площадь, на которой расположена квартира. Все больше внимания покупатели уделяют общей картине: важен двор, в котором будут играть дети, школа, куда они пойдут, уютные скверы и крупные парки, где можно устроить пикник на выходных или всей семьей покататься на велосипеде.

Все это играет не меньшую роль для комфортной жизни, наравне с техническими характеристиками квартиры. И зачастую, найти подобные варианты оказывается непросто.

Помощником в этом вопросе могут стать зеленые карты Москвы - они позволяют наглядно увидеть, где больше лесных насаждений, есть пруды и прогулочные зоны. В этом плане статус одного из самых зеленых районов заслужил юг столицы. Здесь находится музей-заповедник Царицыно, Зябликовский лесопарк, Борисовские пруды.

Фото: ГК «А101»

Девелоперы получают разрешение на запуск новых проектов в этих локация не часто, поэтому каждый объект представляет собой особый интерес для экспертов рынка недвижимости и покупателей.

В мае Группа компаний «А101» выводит на рынок «Дом на Джалиля» – это новый камерный проект бизнес-класса на юге Москвы.

Проект представляет собой ансамбль из двух башен с пластичной элегантной архитектурой, вдохновленной природными линиями. Башни будут объединены общим стилобатом, а внизу расположен большой торговый центр и вся необходимая инфраструктура, что позволит жителям пользоваться набором услуг, не покидая своего двора.

При этом район уже имеет всю необходимую инфраструктуру для комфортной семейной жизни: рядом с домом есть городские школы и детские сады, образовательные центры и поликлиники, фитнес-клубы и рестораны.

Хорошо развитая территория особо подчеркивает ценность приватного пространства, которым станет для жильцов двор дома.

Фото: ГК «А101»

Согласно проекту, двор украсит авторское озеленение с уютным амфитеатром. А чтобы повысить уровень комфорта – он будет закрыт от посторонних, автомобили можно оставлять на подземном паркинге.

Что касается самого проекта, известно, что их будет 282, при этом 94% из них оборудованы балконами, лоджиями или террасами. Из окон открываются виды на пойму реки Городни, Борисовские пруды и Братеевский каскадный парк. Общая площадь жилых помещений в проекте – 16 944 кв. м.

Транспортную доступность проекта обеспечивают станции метро «Борисово» и «Шипиловская», добраться до каждой из них можно за 10 минут. А дорога до центра Москвы занимает порядка 35 минут.

Эксперты уже отмечают, что «Дом на Джалиля» имеет все шансы стать лидером рынка в своей нище. И аргументов в пользу проекта много, один из основных: здесь можно получить редкое для мегаполиса ощущение тишины, воздуха и уединения.

Подробнее о проекте – на сайте ГК «А101».