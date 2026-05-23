Hазведчики с помощью дронов выявили группу противника, которая пыталась приблизиться к нашим позициям Фото: Минобороны РФ.

Штурмовики подразделений группировки «Восток» показали кадры боевой работы в Запорожской области, в ходе которой применяется авиация, беспилотники и артиллерия. Благодаря слаженным действиям соединения штурмовые подразделения продвигаются вперед без существенных потерь.

На кадрах можно увидеть, как разведчики с помощью дронов выявили группу противника, которая пыталась приблизиться к нашим позициям. Координаты были немедленно переданы ударным группам БПЛА, операторы которых провели точные атаки, уничтожив противника на маршруте передвижения.

«Бальтазар» и «Бес» показали кадры освобождения села Верхняя Терса

Одновременно с этим, по указанным координатам нанес прицельные удары управляемыми авиабомбами экипаж Су-34 и снарядами артиллерийские расчеты «Мста-Б». Они ликвидировали опорные пункты ВСУ.

Военнослужащие группировки «Восток» также рассказали об освобождении села Верхняя Терса в Запорожской области. Село являлось важным логистическим и оборонительным центром ВСУ.

Командир взвода с позывным «Бальтазар» отметил, что взятие Верхней Терсы с 300 зданиями открыло путь для дальнейшего продвижения к городу Орехов.

Штурмовик с позывным «Бес», демонстрируя на своем бронежилете трофейный штык-нож М9 НАТО (производен в США), описал сложность зачистки вражеских позиций, отметив наличие серьезных подземных укреплений и постоянные атаки FPV-дронов, которые, тем не менее, были успешно преодолены.

Верхняя Терса стала вторым населенным пунктом, освобожденным на этом направлении за прошедшую неделю.