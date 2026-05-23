«Волга» для такси: эксперты разбирают шансы возрожденного бренда

Эксперты разобрали перспективы "Волги" в такси / Фото пресс-служба

Представители сервисов заказа такси и отраслевые эксперты проанализировали, насколько автомобили возрожденной марки Volga подходят для работы в сфере пассажирских перевозок.

В сервисе «Максим» отметили Autonews.ru, что появление новых моделей на рынке является позитивным сигналом для отрасли. Вместе с тем, по мнению представителей компании, автомобили Volga ориентированы скорее на корпоративный или бизнес-сегмент, а не на массовый рынок.

Операционный директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Даниил Курашев также высказался по этому поводу. Он заметил, что нынешний список Минпромторга крайне ограничен, поэтому он поддерживает любое расширение перечня. По его словам, в такси автомобили D-класса обычно выполняют заказы по тарифу «Комфорт+», и обновление парка машин в этой категории безусловно необходимо.

Генеральный директор таксопарка F1rst и член правления Национальной ассоциации таксопарков (НАТ) Дмитрий Назаров считает, что у Volga есть потенциал для работы в такси.

В сервисе «Максим» также пояснили, что современный рынок такси оценивает автомобиль не по названию или символическому наследию бренда, а по экономике эксплуатации. Представители компании напомнили, что у многих советское такси ассоциируется именно с «Волгой», однако нынешние автомобили Volga — это китайские модели под российским брендом, и само название автоматически не делает их оптимальным решением для перевозчиков.

Для такси, добавили в сервисе, критически важны совершенно другие параметры: цена покупки, стоимость обслуживания, ресурс машины, расход топлива, доступность запчастей, ликвидность на вторичном рынке и окупаемость. В «Максим» отметили, что для массового такси, особенно в регионах, ключевым остается вопрос окупаемости.

Если новый автомобиль стоит 2,5–4 миллиона рублей, как многие локализованные модели из перечня Минпромторга, то его использование в массовом такси становится крайне сложным с экономической точки зрения, утверждают в сервисе. Для окупаемости таких машин стоимость поездок должна вырасти примерно в два-три раза. При этом в «Максим» добавили, что на китайском рынке аналогичные модели стоят значительно дешевле, чем в России. Для корпоративного или премиального сегмента такие автомобили, возможно, смогут занять свою нишу, но для массового такси главным фактором останется окупаемость.

Дмитрий Назаров, в свою очередь, заявил, что для активного выхода на рынок такси стоимость автомобиля должна быть конкурентной относительно китайских аналогов и находиться в диапазоне примерно 1,8–2 миллиона рублей. При этом, подчеркнул он, ключевую роль будут играть не только цена покупки, но и стоимость обслуживания, надежность, доступность запчастей и остаточная стоимость автомобиля на вторичном рынке.

Аналогичной позиции придерживается общественный совет по развитию такси, объединяющий руководителей профильных ассоциаций, некоммерческих партнерств и таксомоторных компаний из 74 регионов России. В пресс-службе совета пояснили Autonews.ru, что ключевым фактором останется стоимость автомобиля, и для массового использования в такси цена машины должна находиться в доступном для перевозчиков диапазоне — ориентировочно до 1,5 миллиона рублей.

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