Герой спецоперации «Z» Ренат Туканов первым ворвался на опорник ВСУ

Рядовой Ренат Туканов и старший лейтенант Олег Коробко Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам говорил: «Сам погибай, а товарища выручай».

ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ ПЕРЕДОВОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ

Старший лейтенант Олег Коробко

«Командир взвода минометной батареи старший лейтенант Олег Коробко выполнял боевую задачу по огневому поражению противника.

В результате массированной атаки противника был уничтожен передовой наблюдательный пункт, с которого Олег осуществлял командование минометными расчетами. Оценив критичность ситуации, Коробко принял решение лично выдвинуться на линию боевого соприкосновения для восстановления управления.

Под интенсивным миномётным огнём он достиг позиций взвода, установил радиосвязь с командиром артиллерийской батареи и возобновил точную корректировку огня по противнику.

Благодаря самоотверженным действиям старшего лейтенанта Олега Коробко, атака противника была отражена, а позиции российских подразделений удержаны».

ПЕРВЫМ ВОРВАЛСЯ НА ОПОРНИК ВСУ

Рядовой Ренат Туканов

«Выполнял боевую задачу по захвату позиций противника.

Штурмовая группа, в составе которой действовал рядовой Туканов при приближении к опорному пункту противника столкнулась с интенсивным стрелковым огнем.

Ренат, грамотно используя рельеф местности скрытно подобрался к ближайшей стрелковой позиции врага с фланга. Используя ручные гранаты уничтожил огневую позицию и первым ворвался во вражеский окоп для зачистки опорного пункта. В ходе боя Ренат лично уничтожил трех боевиков ВСУ.

Благодаря смелым и отважным действиям рядового Рената Туканова укрепленный опорный пункт противника был захвачен без потерь среди личного состава, что способствовало продвижению российских войск».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавров заявил о подготовке Европы к нападению на Россию