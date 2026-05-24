Помимо устранения неисправностей, проводится доукомплектация боевых машин элементами динамической и противодронной защиты. Фото: Минобороны РФ.

Военнослужащие 58-й гвардейской общевойсковой армии, действуя в интересах штурмовых подразделений, работают в круглосуточном режиме в технической лаборатории. Основные их усилия направлены на ремонт и восстановление как боевой, так и специальной техники, используемой штурмовыми группами на Ореховском участке фронта в Запорожской области.

«Помимо устранения неисправностей, проводится доукомплектация боевых машин элементами динамической и противодронной защиты», - комментируют кадры в Минобороны России.

На кадрах можно увидеть, как воины ремонтного подразделения выполняют сварочные, токарные и слесарные работы. Инженеры и механики оснащают технику антидроновыми системами, проводят сервисное обслуживание двигателей, агрегатов и узлов, устанавливают для эффективного поражения беспилотников крепления для пулеметов.

«В основном создаем и устанавливаем защиту от дронов, повышаем живучесть военной техники на передовой», - отмечает командир ремонтной роты с позывным «Кубань».

Специалисты также занимаются настройкой и тестированием механических систем наземных робототехнических комплексов с использованием специализированного электронного оборудования. Благодаря высокому уровню профессионализма и наличию необходимого оснащения, ремонтные бригады успешно справляются с задачами любой сложности, включая модернизацию техники.

Работа организована посменно, что позволяет поддерживать непрерывный производственный цикл.

«Ежесуточно удается восстанавливать и модернизировать около десяти единиц техники. Каждая восстановленная боевая машина проходит обязательную предбоевую приемку перед возвращением в зону активных действий», - подчеркнул «Кубань».

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