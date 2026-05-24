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Политика24 мая 2026 2:00

Десантники ВС РФ разминируют дороги от сюрпризов ВСУ сбросамивидео

Сапёры Новороссийского соединения ВДВ проверяют на смертельные «сюрпризы» пути снабжения подразделений на Запорожском направлении
Александр БОЙКО
Десантники ВС РФ разминируют дороги от сюрпризов ВСУ сбросами

Десантники ВС РФ разминируют дороги от сюрпризов ВСУ сбросами

Воины инженерно-сапёрных подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно занимаются очисткой от мин и фугасов путей снабжения передовых частей на Запорожском направлении.

«Работая под постоянным обстрелом противника и угрозой атаки дронами. Десантники с неба тщательно обследуют территории вдоль важнейших транспортных магистралей. Особое внимание уделяют участкам, через которые поступают боеприпасы и иное обеспечение для войск в зоне боевых действий. Для безопасного подрыва с дистанции инженеры используют квадрокоптеры, оборудованные системой сброса, что позволяет минимизировать риски для личного состава», - комментируют кадры в Минобороны России.

Десантники ВС РФ разминируют дороги от сюрпризов ВСУ сбросами

Следом за дронами идут пешие группы инженерной разведки, вооружённые миноискателями и специальными щупами. Они тщательно проверяют обочины дорог. Обнаруженные взрывные устройства, мины и неразорвавшиеся снаряды уничтожаются на месте с помощью подрывных зарядов. Они могут быть частью мощного фугаса.

В военном ведомстве отмечают, что высокий профессионализм и самоотверженность военных инженеров гарантируют непрерывное довольствие подразделений на фронте и безопасное перемещение транспортных колонн.