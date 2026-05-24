Десантники ВС РФ разминируют дороги от сюрпризов ВСУ сбросами

Воины инженерно-сапёрных подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно занимаются очисткой от мин и фугасов путей снабжения передовых частей на Запорожском направлении.

«Работая под постоянным обстрелом противника и угрозой атаки дронами. Десантники с неба тщательно обследуют территории вдоль важнейших транспортных магистралей. Особое внимание уделяют участкам, через которые поступают боеприпасы и иное обеспечение для войск в зоне боевых действий. Для безопасного подрыва с дистанции инженеры используют квадрокоптеры, оборудованные системой сброса, что позволяет минимизировать риски для личного состава», - комментируют кадры в Минобороны России.

Десантники ВС РФ разминируют дороги от сюрпризов ВСУ сбросами

Следом за дронами идут пешие группы инженерной разведки, вооружённые миноискателями и специальными щупами. Они тщательно проверяют обочины дорог. Обнаруженные взрывные устройства, мины и неразорвавшиеся снаряды уничтожаются на месте с помощью подрывных зарядов. Они могут быть частью мощного фугаса.

В военном ведомстве отмечают, что высокий профессионализм и самоотверженность военных инженеров гарантируют непрерывное довольствие подразделений на фронте и безопасное перемещение транспортных колонн.