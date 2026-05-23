Оксана Акиньшина показала первое фото с сыном от Данилы Козловского

Оксана Акиньшина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Оксана Акиньшина и Данила Козловский 6 мая стали родителями: у них родился сын Лео. 39-летняя актриса рожала в элитном клиническом госпитале «Лапино» в Подмосковье, который выбирают многие звезды. В соцстях Оксана поделилась первым фото с малышом: она опубликовала кадр из больничной палаты.

На фото актриса в ночной рубашке и с пучком на голове нежно смотрит на новорожденного малыша, спящего в кроватке. Рядом на столике в вазе стоит большой букет ромашек, который Данила подарил ей после рождения ребенка.

Оксана поделилась первым фото с малышом: она опубликовала кадр из больничной палаты. Фото: соцсети.

Ранее Козловский эмоционально сообщил о рождении сына.

«Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Оксана, спасибо тебе за это чудо, за эти руки, которыми можно теперь обхватить небо. 06.05.2026. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!» - написал Козловский в соцсетях.

Об отношениях Данилы и Оксаны стало известно в 2020 году. Роман между ними вспыхнул во время съемок в фильме «Чернобыль». В тот период они оба были несвободны. Оксана еще была замужем за продюсером Арчилом Геловани, а Данила только-только стал отцом. Ради Акиньшиной актер оставил мать своей дочери, модель Ольгу Зуеву. Пара жила вместе с 2015 года. В феврале 2020 года Ольга родила Даниле дочь Оду-Валентину. Однако уже месяц спустя Козловский оставил гражданскую жену и новорожденную дочку в Нью-Йорке, а сам вернулся в Россию на съемки «Чернобыля». После расставания с Зуевой Козловский продолжает заботиться о дочке и навещает ее в Нью-Йорке.

Акиньшина и Геловани поженились в 2012 году, а спустя шесть лет совместной жизни объявили о расставании. Супруги воспитывают 9-летнюю дочь Эмми и 13-летнего сына Константина. По слухам, муж поставил актрисе условие: дети будут жить с ним в Грузии. Их воспитанием занимается бабушка – мама Арчила.

У Оксаны есть старший сын – 17-летний Филипп. Актриса родила его в браке с продюсером Дмитрием Литвиновым. Мальчик с рождения живет в Санкт-Петербурге, где о нем заботятся бабушка и дедушка – родители Оксаны. В 2018 году Акиньшина подтвердила, что её старший ребенок не совсем здоров, и ему требуется особый уход.