«Ждали: будет жить или нет»: Семья Симоньян пережила ад во время ее операции

Маргарита Симоньян. Фото: кадр видео.

В сентябре прошлого года главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что у нее обнаружили рак груди. Телеведущая перенесла операцию по удалению груди, курсы химиотерапии и лучевого облучения.

Сейчас Маргарите стало лучше, она вернулась к работе. Недавно журналистка посетила новую онкологическую клинику в Сколково.

«Перед открытием там провели выставку современного искусства - часть работ останется в больнице. Смотришь — и на секунду забываешь, где ты. А это, как объясняют врачи, и есть важная часть лечения», - рассказала Маргарита в своем блоге.

По ее мнению, психологический настрой пациентов и их родственников очень важен: только позитив помогает выдержать самые стрессовые ситуации. Маргарита вспомнила собственную операцию по удалению груди. В этот момент вся ее семья собралась в клинике и очень переживала, дожидаясь новостей о результатах хирургического вмешательства.

«Я сама через это проходила. Мои родственники семь часов сидели, света белого не видели, ждали: будет жить — не будет, из наркоза выйдет — не выйдет. А здесь люди могут ходить, смотреть выставку, медитативно приводить психику в порядок. Потому что больному очень важно, чтобы люди вокруг были в нормальном состоянии. Ему и так тяжело. И я, как человек, проходящий лечение от рака, полностью с этим согласна», - рассказала Симоньян.

Ранее Маргарита рассказывала, что о раке она узнала совершенно случайно: пришла навестить мужа Тиграна Кеосаяна в больнице и заодно решила пройти обследование. Ее беспокоила боль в груди, которую она списывала на невралгию. Однако ситуация оказалась гораздо хуже. Когда 1 сентября 2025 года медики поставили ей диагноз «рак», она не сразу поверила. В ноябре 2024-го она проходила полный чек-ап организма, и тогда все было в порядке.

«В моем случае это было спровоцировано стрессом и переживаниями, в которых я жила с прошлой зимы. Просто представь, что в ноябре у меня ничего не было, а 1 сентября пошли метастазы. Все это называют ураганным течением. Врачи говорят, что онкология была спровоцирована моими переживаниями», - говорила Симоньян.

Телеведущая уверена, что онкология у нее появилась не случайно: спусковым крючком стала тяжелая болезнь любимого мужа Тиграна Кеосаяна. В конце декабря 2024 года режиссер на фоне сердечной недостаточности пережил клиническую смерть. Несколько месяцев он оставался в коме, а 26 сентября 2025 года его не стало.

Маргарита предупреждает: нужно беречь себя и не доводить стрессами свой организм до крайности. По ее мнению, онкологию может спровоцировать любое сильное переживание, например, развод или измена любимого человека.