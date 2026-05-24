Переруби кабели в Ормузском проливе — и отключатся крупнейшие дата-центры: способен ли Иран оставить мир без интернета

Люди вышли на митинги после того как Иран пригрозил «отключить мировой интернет». Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

На днях Иран пригрозил «отключить мировой интернет». Тегеран рассматривал вариант взымания деньги с крупных IT-компаний вроде Гугл, Майкрософт и Амазон — за обеспечение безопасности подводных интернет-кабелей в Ормузском проливе. Они соединяют Европу, Азию и страны Персидского залива. Оплата мировыми гигантами возможна в рамках соблюдения иранского законодательстве в качестве выплат за использование технологической инфраструктуры. Компании, занимающиеся прокладкой кабелей, предложено обязать вносить лицензионные сборы, а право на ремонт и обслуживание оставить за иранскими фирмами. Эксперты предупреждают: повреждение этих линий сильно ударит по всему миру. Начнут сбоить банки, биржи, стриминги, облачные сервисы и нейросети.

На Радио «Комсомольская правда говорил с экспертом по кибербезопасности Андреем Масаловичем («Кибердед»).

СЕРЬЕЗНАЯ УГРОЗА

- Как стоит относиться к подобным угрозам?

- Относится надо серьезно. Это одна из реальных болевых точек, которые делят мир на так называемый цивилизованный и нецивилизованный. У цивилизованного мира эти сервисы очень здорово интегрированы. Они сильно зависят друг от друга и приведут к эффекту домино. Остальная часть мира пока может «покурить в сторонке».

Подводные интернет-кабели в Ормузском проливе соединяют Европу, Азию и страны Персидского залива. Фото: Vismar UK/Shutterstock/Fotodom

- Сколько в мире таких важных кабелей?

- Около 400 кабелей, соединяющих разные страны, проложенных по дну океана. Из них примерно 150 таких глобальных. В Ормузском проливе лежит 17 кабелей, из них 7 - серьезных. Бронированный кабель - это тоньше, чем водопроводный шланг. Его толщина чуть меньше двух сантиметров. Перерубить его может хорошо подготовленный пловец.

- Лежат они на каких глубинах?

- В основном, на глубине 30-80 метров. Некоторые на глубине 200 метров. То есть, технически перерубить их можно. Правда, надо напомнить, что указанные кабели лежат в территориальных водах Омана, а не Ирана. Но Иран подсуетился вовремя.

ЧИНИТЬ - ДОЛГО

- Что может произойдет дальше?

- Чинить этот кабель времени займет не меньше, чем чинить газопровод «Северный поток». Это месяцы. И ведь пока он работает, его легко прозвонить, а неработающий - трудно. Был случай, одним кабелем отрубили половину Южной Америки, другим кабелем отрубили половину Австралии. Если начать перерубать кабели Ормузского пролива, то полностью отключатся страны арабские. А там стоят основные мировые Дата-центры. Это будет крайне болезненно.

Примерно так выглядит обрыв подводного интернет-кабеля. Фото: KateStudio/Shutterstock/Fotodom

- Как пострадают остальные?

- Сам Иран при этом отделается легким испугом. У него резервные кабели идут через северо-западные территории, через Турцию и Азербайджан. Немного пострадает Южная Европа. Но хуже другое. Это будет прецедент.

ГДЕ ОСТАНЕТСЯ ИНТЕРНЕТ

- Есть аппараты для работ на глубинах в 200 метров?

- Великая страна на востоке объявила, что они испытали глубоководный аппарат, который может погружаться до 3.5 километров.

- Что может быть дальше, при повреждении кабелей в Ормузском проливе?

- Отключаются биржи, финансовые потоки, новостные агентства мировые. Радио будет работать. Кстати, нас не затронет практически. И Россия, и Китай уже проводили учения с учетом таких опасностей. В России, предполагаем, интернет останется, как и в Китае.

ПЛАНЕТУ ПОКОЛБАСИТ

- А дальше?

- При перерубании кабелей наступает дисбаланс загрузки, потому что есть куча умных серверов, которые будут их пытаться перераспределять. И эти сервера начнут затыкаться в произвольных местах мира. И произвольные места мира будут, к своему изумлению, сталкиваться с большими проблемами. Чем более цивилизованная страна, тем бОльшая проблема у нее при этом возникнет. В каком-нибудь Сингапуре, или во Франкфурте, или в Лондоне такие узлы стоят - и они начнут тоже не справляться с нагрузкой.

- Наступит тот самый эффект домино?

- Да, и может планету хорошо поколбасить. То есть, иранцы нашли болевую точку. Можно взять блокнот и конспектировать…

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