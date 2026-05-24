Командир штурмового отделения с позывным «Шома» получил медаль «За храбрость» II степени — свою третью награду Фото: Минобороны РФ.

На Краснолиманском направлении, военнослужащие 31-го мотострелкового полка, входящего в состав 25-й общевойсковой армии группировки «Запад», получили заслуженные государственные и ведомственные награды. Отмечены были медали «За храбрость» II степени и «За воинскую доблесть» II степени. Эти награды вручены за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач.

Командир полка, полковник Юсиф Меликов, лично выразил признательность своим подчиненным, подчеркнув значимость их боевого пути и верность присяге. Он поздравил бойцов с получением заслуженных отличий, пожелав им дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучного возвращения домой.

Награжденный командир штурмовиков «Шома» пережил пятое ранение

Один из награжденных, командир штурмового отделения с позывным «Шома», поделился своими эмоциями, получив медаль «За храбрость» II степени — свою третью награду. Ранее он был удостоен медалей Суворова и «За отвагу». За время службы он был ранен пять раз. Он также подчеркнул, что вручение боевых медалей укрепляет моральный дух и служит стимулом для дальнейших достижений.

Церемония награждения проходила в торжественной обстановке, после чего военнослужащие вернулись к выполнению своих обязанностей.

Многие бойцы группировки «Запад» были отмечены аналогичными высокими наградами за мужество и героизм, что подчеркивает их значительный вклад в достижение поставленных целей.