Украинских «Вампиров» готовят минировать позиции ВСУ

Фото: Минобороны РФ.
Бойцы подразделений группировки войск «Север» активно применяют разнообразные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для успешного выполнения боевых задач в рамках спецоперации.
Подразделения располагают оборудованными мастерскими, где проводится модернизация, техническое обслуживание и ремонт дронов, включая вражеские FPV-системы.
«Специалисты бригад ежедневно совершенствуют и ремонтируют ударные беспилотники, поврежденные в боях, а также программируют вражеские БПЛА для различных целей, включая сброс боеприпасов и нанесение ударов по тыловым объектам», - комментируют кадры в Минобороны России.
В мастерских ведется подготовка к выполнению боевых задач как штатных, так и трофейных беспилотных летательных аппаратов. Современные средства связи беспилотных систем обеспечивают надежное выполнение задач.
«Сами изготавливаем катушки на принтере, наматываем на них оптоволокно, проверяем моторы, камеры, сбросы, прошиваем новые программы», - прокомментировал кадры работы с трофейным «Вампиром» старший оператор БПЛА с позывным «Армавир».
Фото: Минобороны РФ.
Для выполнения боевых задач в зоне СВО военнослужащие подразделений используют исключительно отечественные, современные штатные средства связи, не зависящие от сторонних интернет-сервисов и мессенджеров.
Расчеты БПЛА регулярно уничтожают вражескую технику, вооружение, военные объекты и живую силу противника, что подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.
«Один оператор квадрокоптера может в кратчайшие сроки и с минимальными затратами вывести из строя небольшое подразделение противника, уничтожить опорные пункты и боевую технику», - отмечают в военном ведомстве.
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