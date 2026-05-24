Рейв-артистов в России можно буквально пересчитать по пальцам одной руки, а потому каждый их концерт превращается в огромный праздник для каждого фаната этого жанра Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рейв-артистов в России можно буквально пересчитать по пальцам одной руки, а потому каждый их концерт превращается в огромный праздник для каждого фаната этого жанра. 23 мая на ВТБ Арене Давид Декунов, он же GSPD, собрал 12 тысяч человек. Весь вечер рядом с ним была любимая жена Арина Мурашева, она же Dead Blonde. Несколько лет назад она прославилась на весь мир после того, как ее песня «Мальчик на девятке» стала саундтреком популярного британского сериала «Убить Еву». Перед началом концерта GSPD и его друзья-рэперы пообщались с журналистами.

3 мая на ВТБ Арене Давид Декунов, он же GSPD, собрал 12 тысяч человек Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Автор «Сигма боя» Мукка задумался о дуэте со Стасом Пьехой.

GSPD (Давид Декунов) вместе с супругой Dead Blonde (Ариной Мурашевой) Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Одним из гостей вечера стал Мукка (Серафим Сидорин), чья песня «Девочка с каре» была невероятно популярна в 2019 году. С тех пор он выпустил много хитов, а после решил начать помогать юным талантам. К примеру, он является одним из авторов мирового хита «Сигма бой», которую пели юные Betsy (Светлана Чертищева) и Мария Янковская. В конце прошлого года у Светланы и Мукки вышел еще один трек под названием «Под Новый год», который моментально возглавил чарты. В нем Серафим поет за Деда Мороза под псевдонимом Ded M.

Одним из гостей вечера стал Мукка (Серафим Сидорин), чья песня «Девочка с каре» была невероятно популярна в 2019 году Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По словам Мукки, если его очередная песня не залетает в тренды, то он совершенно об этом не переживает. Куда больше рэпера волнуют компьютерные игры и… рыбалка. «Как-то вообще без разницы. В начале карьеры, наверное, я переживал по этому поводу, когда не каждая песня залетала, когда у меня там много чего залетало, а потом переставал, я, может быть, еще переживал. Но по прошествии времени понял, что не только чарты делают твою карьеру.

Рейв-артист GSPD потратил на свой юбилей 150 миллионов рублей

Конечно, классно: большие бабки, много людей, но как бы, когда людей и так хватает, денег тоже нормально, как бы я не переживаю, все супер. Если залетает, я никак не отмечаю. В Доту играю. Обычное дело. Залетела песня — супер, класс. Не залетела? Класс, мне без разницы. Уже без мандражей. Еще люблю рыбалку. В этом году уже ездил несколько раз, поймал одну щуку только. Одну-единственную, к сожалению», — сообщил Сидорин перед концертом.

GSPD (Давид Декунов) Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокомментировал Серафим и недавний скандал вокруг Betsy и ее песни «Пуберат». Публике не понравилось, что девочка выпустила трек о переходном возрасте, однако артист встал на ее защиту.

«У ребенка пубертат во сколько? В 12-13 лет. Бывает же? У вас тоже было, скорее всего, да? Как раз тогда. Ей сейчас 13 лет, у нее все в самом разгаре», — сказал Мукка, добавив, что юную артистку в целом злые комментарии не волнуют. А вот ждать ли в скором времени еще один их совместный хит, он уточнять не стал.

Давид Декунов (GSPD) Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Относительно недавно рэпер записал дуэт с певицей Юлией Савичевой. На вопрос корреспондента KP.RU, с кем следующим из большого шоу-бизнеса готов записать дуэт, Мукка назвал лишь одно имя. «Со Стасом Пьехой мы недавно встречались. А так больше я ни с кем не знаком. Пока мне просто не приходит ничего, застой после альбома», — сказал хитмейкер, не уточнив, будет ли все же коллаборация с Пьехой или пока он в раздумьях.

Рейв-артист Lida (Николай Ромадов) Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Lida (Николай Ромадов) Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Еще один гость мероприятия, рейв-артист Lida (Николай Ромадов), с шоу-бизнесом знаком не понаслышке. Артист уже появлялся на красных дорожках светских мероприятий, но там его приняли, мягко говоря, не очень. «Я обожаю вообще ходить в пафосных нарядах, попивать шампанское и смотреть на всех с поднятой головой. На самом деле мне не очень нравится, знаешь, что на премиях? Там был какой-то бренд с белыми большими коробками, внутри которых были подарки. И они их раздавали крутым звездам. А когда я подошел, взял три коробки и понес их, мне сказали: «Тебе нельзя, тебя нет в списках». Я говорю: «Я что, недостаточно звезда для вас?» Они говорят: получается, что так». Но мы потом им отомстили. Ну, если хотите узнать как, можете посмотреть запись нашего стрима», — заявил Lida.

Рейв-артист GSPD (Давид Декунов) вместе с супругой Dead Blonde (Ариной Мурашевой) проводит как можно больше времени Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Виновник вечера, рейв-артист GSPD (Давид Декунов), похвастался журналистам, что, в отличие от некоторых звезд шоу-бизнеса, не оставляет жену дома, когда уезжает в тур. Напротив, вместе с супругой Dead Blonde (Ариной Мурашевой) он проводит как можно больше времени. «Если артисты боятся брать вторых половинок с собой, то вопрос, чем артисты занимаются в туре, помимо выступления. А у нас по этой части, наоборот, нет никаких сложностей, потому что, по моему мнению, максимально здорово находиться все время, месяц-два, вместе с любимым человеком, с женой, с любимой. И так больше чувствуешь поддержку, какое-то спокойствие. Друг другу помогаем, выручаем», — сказал Давид.

GSPD с супругой Dead Blonde Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Давид Декунов (GSPD) Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В разговоре с «Комсомолкой» GSPD признался, что на тур и запись юбилейного альбома в честь 10-летия на сцене потратил более 150 миллионов рублей! «Я раньше не думал, что с такими цифрами не соприкоснемся, потому что на организацию всего тура из 10 городов, который сейчас завершается, было потрачено где-то 150 миллионов рублей. То есть, естественно, мы с этого имеем прибыль, это не то, что мы потратили. Тем не менее только на Москву и на Питер сейчас в совокупности, вы видите, мы на большой площадке находимся, на концертной ВТБ Арене, и чтобы сделать концерт здесь и, соответственно, на подобной в Питере, в «Юбилейном», понадобилось более 50 миллионов рублей только на оборудование.

Рейв-вечеринка GSPD и Dead Blonde в Москве собрала 12 тысяч человек

А еще зарплаты, визуалы и тому подобное. Мы сегодня вообще не поскупились на оборудование. И альбом в этот раз, я подумал, что не буду жалеть деньги. Мы сняли мини-фильм. Мы сделали дорогую обложку с интересной отсылкой на мем. На альбом только минимум, мне кажется, 5 миллионов ушло, чтобы сделать и финальный продукт людям показать. Но это вот из серии такой, что я 10 лет на сцене, и мне кажется, я уже многие деньги, которые хотел в свое время, заработал. Что хотел — купил, дом построил, условно, и какие-то свои хотелки закрыл. А хотелки в виде крутых концертов у меня остались, чтобы не все просто ради денег делать», — объяснил GSPD.

GSPD и RAM Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

RAM (также известен как Грязный Рамирес, настоящее имя — Сергей Желнов) Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

RAM и GSPD Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Если говорить о самом концерте, то без преувеличения его можно назвать едва ли не главной рейв-вечеринкой страны. 12 тысяч человек, пиротехника, лазеры, сотня колонок и звездные гости. Помимо Dead Blonde, Мукки и Lida, на сцену также вышли RAM и Куок. Как и положено на рейв-концертах, был огромный слэм. Другими словами, тысячи человек образовали круг и с разбега толкались друг с другом в такт музыке. На рейв- или рок-концертах это обычное дело, хотя не каждый артист может похвастаться настолько энергичной аудиторией. Вспомнить, например, Егора Крида, который, видимо, тоже жаждал слэма, но в итоге зрители лишь молча снимали его на телефон.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во время выступления с Lida к зрителям и вовсе вышел… Чебурашка Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сам GSPD заставил зал кричать «Россия» во время исполнения песни «Рашн мафия», а в какой-то момент и вовсе летал на мотоцикле, пока на ринге на сцене боролись два атлета. А во время выступления с Lida к зрителям и вовсе вышел… Чебурашка. За время концерта GSPD с друзьями исполнил почти 40 песен, включая «Три пути», «Забери мою молодость» и другие.