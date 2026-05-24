В результате целенаправленных ударов ударных дронов были поражены ключевые коммуникационные и управляющие элементы противника Фото: Минобороны РФ.

Операторы беспилотных систем из состава 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» провели успешные рейды, ликвидировав пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и антенны связи украинских войск в Харьковской области.

«Благодаря непрерывной воздушной разведке, как в дневное, так и в ночное время, удалось выявить позиции, используемые для координации украинских беспилотников, а также узлы, обеспечивающие с ними связь и передачу данных. Обнаруженные цели были немедленно переданы в командные центры и операторам ударных дронов», - комментируют кадры в Минобороны России.

Группировка войск «Север» идет в наступление на нескольких направлениях

В результате целенаправленных ударов ударных дронов были поражены ключевые коммуникационные и управляющие элементы противника. Уничтожение этого оборудования существенно ограничит разведывательные возможности и возможности поддержки украинских подразделений на передовой.

В военном ведомстве отметили, что это было необходимо сделать для широкого наступления на нескольких направлениях с целью создания буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

Кроме того, рейды позволили ликвидировать ценных технических специалистов ВСУ.

Группировка войск «Север» стабильно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности гражданского населения. Между расчетами и командным пунктом поддерживается надежная отечественная спутниковая связь, обеспечивается круглосуточное бесперебойное управление войсками.

«Трансляция результатов огневого поражения в режиме реального времени на командный пункт поступает с помощью внутренних военных мессенджеров и платформ, предоставленных Министерством обороны РФ», - отмечают в Объединенной группировке войск ВС РФ.

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