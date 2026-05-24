Анна Ковальчук и Алексей Комашко Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Чите началась церемония торжественного закрытия XIII Забайкальского международного кинофестиваля. По традиции звезды прошли по багуловой дорожке, раскинутой возле Забайкальской краевой филармонии. Ведущими церемонии стали актеры сериала «Тайны следствия» — Анна Ковальчук и Алексей Комашко.

48-летняя Анна появилась в черном платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул женственную фигуру звезды. Образ Ковальчук дополнила готическим колье. Алексей предпочёл универсальный черный костюм, который сочетал с белой футболкой.

Звезды на закрытии Забайкальского международного кинофестиваля Закрытие ЗМКФ: Ковальчук с роскошным декольте, Безрукова в алом платье и трогательные Стриженовы В Чите закрывается XIII Забайкальский международный кинофестиваль

Анна Ковальчук и Алексей Комашко Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

61-летняя Ирина Безрукова, вошедшая в этом году в состав жюри ЗМКФ, вышла на дорожку в эффектном алом платье от российского бренда Vassa. Выглядела Ирина, как всегда прекрасно. Позже в беседе с журналистами актриса призналась, что уже много лет следит за питанием. А помогает ей в этом известный диетолог и иммунолог Анатолий Волков.

Ирина Безрукова Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

56-летний Александр и 58-летняя Екатерина Стриженовы, которые накануне вели трехчасовой гала-концерт в Чите, прошлись по дорожке, взявшись за руки. Екатерина отдала предпочтение ярко-голубому платью на пуговицах, которое она сочетала с блейзером с пайетками. Александр по традиции выбрал черный костюм с бабочкой.

Александр и Екатерина Стриженовы Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Накануне во время ведения гала-концерта в Чите Стриженовы вспомнили, что живут вместе уже 39 лет. Мы не упустили возможности и поинтересовались, как им так долго удается сохранять нежные отношения. Александр и Екатерина не только живут вместе, но и часто работают. При этом, всегда смотрят друг на друга с нежностью и держатся за руки.

«Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу… Мы абсолютно диаметрально противоположные люди. И поэтому вместе всю жизнь», — раскрыл секрет крепкого брака Александр Стриженов.

Сергей Шакуров и Виктор Шкулев Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Актер Сергей Шакуров появился на дорожке в компании Виктора Шкулева, председателя организационного комитета Забайкальского международного кинофестиваля.

Любовь Толкалина Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Любовь Толкалину мы встретили уже в Забайкальской краевой филармонии. 48-летняя актриса выбрала черный шелковый костюм, который дополнила минималистичными босоножками.

«В Чите, в армии когда-то служил мой папа. Поэтому мне было очень интересно приехать сюда для того, чтобы сделать приятно и ему тоже. Он служил в гражданской авиации. И я приехала сюда читать его стихи. Правда, здесь же, на кинофестивале, состоялось несколько моих дебютов. Я впервые стала ведущей церемонии открытия. Мне повезло с потрясающим партнёром Максимом Авериным. Он мне помог. В общем, я не так стеснялась, как мне кажется, хотя я очень стеснительная. И второе: я впервые выступила, как певица на гала-концерте», — поделилась с KP.RU Любовь Толкалина.

Петр Рыков и Мирослава Михайлова Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Также мы не смогли пройти мимо влюбленных, 44-летнего Петра Рыкова и 23-летней Мирославы Михайловой. Кстати, познакомились артисты три года назад на Забайкальском международном кинофестивале. Рыкова пригласили вести церемонию открытия Забайкальского международного кинофестиваля. Затем актер еще прилетал в Читу.

«Каждый год я думал, что это разные дочери Александра Яковлевича, которых я не знаю еще, понимаете, да, вот так…» — рассказал KP.RU Петр Рыков.

Александр Михайлов с супругой Оксаной Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

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