Собирался улететь в Сербию, а теперь телефон отключен: друзья уже неделю ищут стримера Ивана Insider

В столице ищут стримера Ивана Insider Андреева. Друзья и родные стали писать в своих соцсетях, что Иван не выходит на связь с 18 мая.
- Пропал наш друг. Он перемещался по Москве 18 мая, и потом его телефон выключился, - сообщил стример Роман Мокривский. - Точно известно, что он собирался на встречу и вечером планировал вылететь в Сербию. В Белград он так и не прилетел. Мы все ищем его и пока что безуспешно.
Фото: СОЦСЕТИ.
Спустя неделю новостей об Иване Андрееве не появилось. Мужчина активно вел стримы с 2017 года, у него десятки тысяч подписчиков. Знакомые стримеры продолжают распространять информацию, что Иван пропал. Во время очередного эфира в своих соцсетях стример Александр Шальчинов сказал, что знает об исчезновении Ивана и это якобы связано с его сомнительными активами.
- Я с Insidеr последние полгода много общался и взаимодействовал, все видел не в новостях, а вживую, - сказал Шальчинов.
Некоторые подписчики предположили, что это шутка или прогрев перед очередным эфиром: "Что-то готовят точно", "Несколько раз перечитал в надежде найти рофл (шутку)". Также вспомнили, что супруга Ивана несколько дней назад в своих соцсетях говорила, что стримов в ближайшее время не будет, не уточняя причины: "Лерон писала 21 мая, что стримов не будет. Сказала, что поздно объяснять".