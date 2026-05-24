Собирался улететь в Сербию, а теперь телефон отключен: друзья уже неделю ищут стримера Ивана Insider

Друзья уже неделю ищут стримера Ивана Insider. Фото: vk.com/in5ider_music

В столице ищут стримера Ивана Insider Андреева. Друзья и родные стали писать в своих соцсетях, что Иван не выходит на связь с 18 мая.

- Пропал наш друг. Он перемещался по Москве 18 мая, и потом его телефон выключился, - сообщил стример Роман Мокривский. - Точно известно, что он собирался на встречу и вечером планировал вылететь в Сербию. В Белград он так и не прилетел. Мы все ищем его и пока что безуспешно.

Друзья и родные стали писать в своих соцсетях, что Иван не выходит на связь с 18 мая Фото: СОЦСЕТИ.

Спустя неделю новостей об Иване Андрееве не появилось. Мужчина активно вел стримы с 2017 года, у него десятки тысяч подписчиков. Знакомые стримеры продолжают распространять информацию, что Иван пропал. Во время очередного эфира в своих соцсетях стример Александр Шальчинов сказал, что знает об исчезновении Ивана и это якобы связано с его сомнительными активами.

- Я с Insidеr последние полгода много общался и взаимодействовал, все видел не в новостях, а вживую, - сказал Шальчинов.

Некоторые подписчики предположили, что это шутка или прогрев перед очередным эфиром: "Что-то готовят точно", "Несколько раз перечитал в надежде найти рофл (шутку)". Также вспомнили, что супруга Ивана несколько дней назад в своих соцсетях говорила, что стримов в ближайшее время не будет, не уточняя причины: "Лерон писала 21 мая, что стримов не будет. Сказала, что поздно объяснять".