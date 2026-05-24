Станкевич: В сложные времена «Комсомолка» помогала в укреплении страны

Сергей Станкевич поздравил "Комсомольскую правду" со славной датой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Сергей Борисович, здравствуйте. Это Гамов, биограф Станкевича, Радио «Комсомольская правда». Хотел вас поздравить с днем рождения «Комсомольской правды». Нам сегодня, 24 мая, 101 год.

- Александр, дорогой, приветствую, позвольте и вас также, и весь славный коллектив «Комсомольской правды» поздравить с этой замечательной годовщиной - 101 год.

- Позволяем!

- И хочу отметить, как историк, следующее.

- Да, пожалуйста…

- «Комсомольская правда» 101 год назад родилась на крутом переломе истории России. И с тех пор переломов было еще немало…

- Это - точно.

- Но наша газета оставалась во все времена - на передовой линии. А в самые сложные - просто бралась, засучив рукава, за укрепление и спасение страны.

И в этой связи я с глубочайшим уважением отношусь к этому нашему замечательному органу.

И еще одно обстоятельство. Сама по себе организация - комсомол, которая дала имя газете, она ушла в прошлое.

- Да - ВЛКСМ…

- Но остался дух «Комсомолки».

Сейчас часто упоминают дух Анкориджа, дух Пекина… Но есть и дух «Комсомольской правды», который заключается в знаменитой песенной фразе «Раньше думай о Родине, а потом о себе».

- «Есть традиция добрая в комсомольской семье…

- Этот дух остается и живет вечно.

И с каждой публикацией, с каждым новым выходом газетным он только лишний раз укрепляется и нас вдохновляет.

Так что живите, работайте, вы на правильном пути и вы нужны стране.

- Спасибо! И такой личный вопрос, Сергей Борисович. Я не могу, как биограф Станкевича, вам его сегодня не задать. Чем для вас является «Комсомолка»?

- Ну, это спутник по жизни… Потому что я всю свою жизнь провел именно с этой газетой и не желаю ни в коем случае с ней расставаться.

- И это взаимно.

- Когда-то даже был у меня такой эпизод, еще в Советском Союзе. Я написал письмо в газету, научным сотрудником еще был, по поводу народной истории. То есть, как народ видит сам свою историю. «Комсомолка» взяла это письмо, опубликовала…

И целая эпопея за этим последовала, и десятки тысяч людей откликнулись, и мы занимались восстановлением народной истории.

Ну, это же здорово!

Так что я остаюсь в команде «Комсомольской правды» и надеюсь так в ней и дальше существовать.

- Мы этому только рады, мы это подтверждаем, и мы вас тоже любим. И с праздником, с нашим общим днем рождения!

- Да, с общим праздником замечательной газетой.

- Ура!