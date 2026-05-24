Как Киркоров и Певцов опять поссорились: «Какой лицемер! Какой врун! Звания меня хотел лишить!»

Филипп Киркоров и Дмитрий Певцов опять поссорились. Фото: Иван МАКЕЕВ/ Оксана ЗУЙКО

Минувшие выходные светская Москва обсуждала новый виток скандала между двумя народными артистами РФ — 62-летним актером Дмитрием Певцовым и 59-летним певцом Филиппом Киркоровым. Началось это противостояние четыре года назад.

ЗАВЯЗКА СКАНДАЛА

История этой перепалки уходит корнями в недалекий 2022 год, когда Дмитрий Певцов присоединился к призыву и подписал петицию об отмене летних концертов Филиппа Киркорова. Тогда ему это не удалось: все билеты на концерты в Крыму и Сочи были проданы, а самое важное, что Киркоров успел извиниться по поводу концертного номера за который его критиковали. Именно из-за этого отдельного концертного номера на Филиппа Бедросовича ополчился тогда Дмитрий Анатольевич, став самым известным среди тех, кто критиковал певца, поэтому имя Певцова и фигурировало в СМИ в статьях против концертов Киркорова.

Скандал случился после весеннего юбилейного концерта Киркорова, где в номере на песню «Мария Магдалена» в качестве декорации использовался большой светящийся крест, на который певец вставал, исполняя песню.

Дмитрий Певцов присоединился к призыву и подписал петицию об отмене летних концертов Филиппа Киркорова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Видео разошлось по Сети, стала звучать критика в адрес Киркорова. Филиппу пришлось оправдываться, что эта песня в его юбилейном концерте посвящена маме, умершей в его день рождения. «Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения».

Киркоров человек верующий, поэтому его слова были искренними, и никакого злого умысла в том номере не было. Филипп Бедросович патриот, и перед теми самыми концертами в Крыму, он посетил наших героев военнослужащих в местных госпиталях. Гастрольный тур тогда прошел с успехом и аншлагами. А про попытки «отмены» соцсети пошумели и забыли.

Но поп-король такую обиду забыть не мог. Певцов тогда писал о концертном шоу Филиппа в соцсетях «совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде». Артист на тот момент уже убрал номер из шоу. Поэтому, спустя четыре года, когда его спровоцировали на «ответочку» — он ее дал!

НОВЫЙ ВИТОК СКАНДАЛА

На одном из светских мероприятий журналисты обсуждали с Филиппом Киркоровым скандалы в шоу-бизнесе. Спросили в том числе и про нашумевший спектакль «Гамлет» 18+ в МХТ, где главную роль играет Юра Борисов. Его все обсуждают, некоторые осуждают. Киркоров сообщил, что слышал, что постановку критикует актер и депутат Дмитрий Певцов. Хотя на самом деле Певцов ранее просто ответил на вопрос журналистов о спектакле. Сообщил, что спектакль не смотрел и не собирается, осуждает высокие цены на билеты, которые не являются показателем качества постановки и вообще: «Я не видел этот спектакль, но считаю, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, кто работает вне плоскости наших морально-нравственных ценностей».

Киркоров назвал выступление Певцова о спектакле "Гамлет" кляузным. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Филипп Киркоров высказался на этот счет: «Хочу присоединиться к словам Константина Аркадьевича Райкина, который очень правильно сказал, что, если кому-то что-то не нравится в творчестве коллег, необязательно выносить свои агрессивные «фу» на всеобщее обозрение. Возьми телефон, напиши сообщение, позвони, приди, встреться. В конце концов, набей морду, если тебе что-то не нравится, да? Но зачем устраивать вот это все? Это безобразное, кляузное выступление Певцова в отношении спектакля увидел. Хочу сказать: не суди, да не судим будешь… Наверное, у Певцова сыграла зависть к Юрию, как у сбитого уже давно летчика. К сегодняшнему Юрию Борисову, который сейчас звезда номер один. Оскароносец, потрясающий харизматичный актер, сыгравший в спектакле «Гамлет» на сцене МХТ. Ну зависть, чистой воды зависть. Он всегда был гнилой, этот Певцов. Всегда вот такой завистливый, вечно ему все поперек горла. Будь то Киркоров или Борисов, или кто угодно. В нем сидит эта гниль. И он ретранслирует это в общественное пространство. Зачем?»

После этого журналисты позвонили Певцову, тот разумно сдержался: «Я не знаю, кто такой Киркоров. И мне абсолютно не интересно, что этот человек обо мне говорит… Я не знаю, кто такой Юра Борисов. Комментировать что-либо, это значит еще раз раздувать ситуацию вокруг мыльного пузыря».

На следующем светском мероприятии репортеры сообщили Киркорову этот ответ Певцова, спровоцировав того на новые реплики для цитирования. «Он три или четыре года назад на меня доносы писал, звания хотел лишить, называл мерзостью на эстраде, а то он не знает кто такой Филипп Киркоров. Ой, какой лицемер, ой какой врун. Точно так же, как он не знает, кто такой Юра Борисов. Весь мир знает, а он не знает… Это признак зависти. Давайте ему простим эту слабость человеческую. Это не комильфо в адрес коллег высказываться так, писать поклепы. Он знает куда давить, но талант человека как мой или Юры Борисова превыше его гнусных пасквилей... » Киркоров улетает на гастроли в ближайшие дни, поэтому пока прогнозируется перерыв в этой содержательной дискуссии.

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