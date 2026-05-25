Медиакластеры становятся новым инструментом деловой и социальной коммуникации

Фото: МАЕР.

Узнавать об уроках истории, проектах креативных индустрий, Фонда «Защитники Отечества», Агентства стратегических инициатив, новых театральных и кинопремьерах миллионы людей смогут, проезжая по Кутузовскому или проспекту Багратиона.

Новые коммуникационные возможности предоставил медиахолдинг МАЕР. Медиакластер «Багратион» обеспечивает видимость на расстоянии более 2 километров, создавая мощный визуальный эффект и высокий уровень информационного контакта.

«Мы всегда горячо поддерживаем проекты, направленные на популяризацию истории Отечества, сохранение исторической памяти. Возможности новых медиа в этом смысле безграничны, это позволяет существенно расширить круг любителей русской истории. Очень важно, чтобы культура, история и технологии говорили с людьми на одном языке, просвещали и способствовали распространению новых знаний», – рассказал руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Владимир Мединский. Фото: МАЕР.

Одним из первых на новой медиалокации запустили проект Агентства стратегических инициатив «Страну меняют люди».

«С каждым годом растет количество россиян, вовлеченных в созидательную деятельность, в решение социальных задач, в реализацию идей, которые делают жизнь в стране лучше. Важно их примеры тиражировать, чтобы о них знали миллионы и чтобы их узнавали в лицо. И такая широкая медиаподдержка помогает создавать нам целую экосистему реальных изменений, отвечающих запросам граждан и стратегическим приоритетам развития России», – подчеркнула генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Светлана Чупшева. Фото: МАЕР.

Сегодня МАЕР – это целая экосистема, где технологии и человеческие ценности создают новое качество коммуникации. Новый медиакластер в Москве станет площадкой продвижения креативных индустрий, отечественных кинофильмов и театральных постановок.

«Культура всегда объединяла нацию. Это фундамент, на который можно опереться. Но культуре, в том числе театру, и самой нужна поддержка. Как минимум чтобы бороться за внимание зрителей. И благодаря такой возможности коммуницировать с аудиторией о наших спектаклях узнают миллионы человек. МАЕР постоянно расширяет географию, а значит, и наши проекты будут регулярно заявлять о себе в новых местах притяжения внимания и привлекать новую аудиторию», – сказал художественный руководитель – директор Московского Художественного театра МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский.

Медиахолдинг МАЕР развивается как партнер бизнеса и государства, обеспечивая полный цикл цифровой информационной коммуникации и делая ставку на продвижение духовно-нравственных ценностей. Реализует медиапроекты, посвященные современным ветеранам и участникам боевых действий, которые вернулись к гражданской жизни, открыли собственное дело, создают рабочие места, воспитывают детей, строят будущее страны уже вне фронта. Но вся страна продолжает следить и за новостями с передовой специальной военной операции.

Фото: МАЕР.

«Мы хотим быть с нашими зрителями и слушателями всегда и везде. И благодаря возможности выводить информацию на улицы это получается. И наши ребята там, на передовой, могут быть уверены, что с ними плечом к плечу стоит вся страна: поддерживает, переживает, помогает! И ждет новостей о победах!» – сказал тележурналист Владимир Соловьев.

Создавать инновационный контент и услуги, объединяющие технологии и человеческие ценности, – в этом медиахолдинг видит одну из основных задач своей работы. Распоряжением Президента РФ Владимира Путина от 8 мая 2026 года Благодарности удостоен генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор – «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».

«В наши дни внимание — это стратегический ресурс государства и бизнеса. Мы очень много работаем с контекстом городской среды. Создаем эффект присутствия события в городской жизни. Формируем эмоциональную воронку, в которую попадает внимание миллионов людей. Сегодня МАЕР - это система точек внимания города, которая объединяет цифровую уличную инфраструктуру и индор-рекламу, сеть федеральных и региональных онлайн-СМИ, а также инструменты онлайн-продвижения с охватом в 58 миллионов человек», – добавил Константин Майор.

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