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Политика25 мая 2026 13:57

Чаша терпения переполнилась: Россия объявила системные удары по Киеву, иностранцев призвали покинуть город

МИД РФ объявил о начале последовательных и системных ударов по Киеву
Ирина РИНАЕВА
С этого дня по столице Украины - по центрам принятия решений, военным объектам - станут наносить системные удары

С этого дня по столице Украины - по центрам принятия решений, военным объектам - станут наносить системные удары

Фото: REUTERS.

МИД России выступил с заявлением, которое расставило точки над «и». Удар возмездия по Киеву в ответ на убийство беспилотниками подростков в Старобельске и глумление украинцев и Запада над этой трагедией не будет единичным.

С этого дня по столице Украины - по центрам принятия решений, военным объектам - станут наносить системные удары.

В заявлении МИД РФ говорится:

- Атака ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске - свидетельство сущности режима в Киеве, который специально бьет по гражданским и хладнокровно убивает даже детей.

- И режим Зеленского, и его покровители на Западе попирают нормы международного права.

Атака ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске - свидетельство сущности режима в Киеве, который специально бьет по гражданским

Атака ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске - свидетельство сущности режима в Киеве, который специально бьет по гражданским

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

(Стоило только послушать их речи на созванном по инициативе РФ заседании Совбеза ООН - европейцы согласились с украинским «оратором», постпредом Мельником, в том, что Москва придумала фейк о Старобельске.

Когда же наши дипломаты пригласили туда, к развалинам общежития, западных журналистов, большинство отказалось, а те, кто все же поехал, не опубликовали ни одного репортажа).

- Чаша терпения России переполнена. Поэтому ВС РФ начинают последовательно и системно бить по Киеву, а конкретно - по объектам военно-промышленного комплекса, в частности, тем, где производят и готовят беспилотники при помощи «консультантов» из НАТО; а также по центрам принятия решений и по командным пунктам ВСУ.

Всех без исключения жителей Киева наше дипломатическое ведомство призвало избегать места, где расположены военные объекты

Всех без исключения жителей Киева наше дипломатическое ведомство призвало избегать места, где расположены военные объекты

Фото: REUTERS.

- МИД России особо предупредил находящихся на Украине иностранцев, включая дипломатов: им нужно покинуть Киев как можно скорее.

- А всех без исключения жителей Киева наше дипломатическое ведомство призвало избегать места, где расположены военные объекты. И не только военные - «объекты административной инфраструктуры» режима во главе с Зеленским.

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