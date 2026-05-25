С этого дня по столице Украины - по центрам принятия решений, военным объектам - станут наносить системные удары Фото: REUTERS.

МИД России выступил с заявлением, которое расставило точки над «и». Удар возмездия по Киеву в ответ на убийство беспилотниками подростков в Старобельске и глумление украинцев и Запада над этой трагедией не будет единичным.

С этого дня по столице Украины - по центрам принятия решений, военным объектам - станут наносить системные удары.

В заявлении МИД РФ говорится:

- Атака ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске - свидетельство сущности режима в Киеве, который специально бьет по гражданским и хладнокровно убивает даже детей.

- И режим Зеленского, и его покровители на Западе попирают нормы международного права.

Атака ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске - свидетельство сущности режима в Киеве, который специально бьет по гражданским Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

(Стоило только послушать их речи на созванном по инициативе РФ заседании Совбеза ООН - европейцы согласились с украинским «оратором», постпредом Мельником, в том, что Москва придумала фейк о Старобельске.

Когда же наши дипломаты пригласили туда, к развалинам общежития, западных журналистов, большинство отказалось, а те, кто все же поехал, не опубликовали ни одного репортажа).

- Чаша терпения России переполнена. Поэтому ВС РФ начинают последовательно и системно бить по Киеву, а конкретно - по объектам военно-промышленного комплекса, в частности, тем, где производят и готовят беспилотники при помощи «консультантов» из НАТО; а также по центрам принятия решений и по командным пунктам ВСУ.

Всех без исключения жителей Киева наше дипломатическое ведомство призвало избегать места, где расположены военные объекты Фото: REUTERS.

- МИД России особо предупредил находящихся на Украине иностранцев, включая дипломатов: им нужно покинуть Киев как можно скорее.

- А всех без исключения жителей Киева наше дипломатическое ведомство призвало избегать места, где расположены военные объекты. И не только военные - «объекты административной инфраструктуры» режима во главе с Зеленским.

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