Для социальных предпринимателей России запущена новая мера поддержки

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

Для социальных предпринимателей заработала новая мера поддержки. Это программа льготного кредитования. Воспользоваться ей могут компании, включенные в Реестр социальных предпринимателей. Ставка составит 6,5% годовых на срок до 12 месяцев, а лимит займа — до 3 млн рублей.

Финансовый инструмент разработали Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» и Локо-Банк. Он призван стать еще одной «преференцией» для предпринимателей, которые имеют статус социального предприятия, а значит реализует социально значимые проекты.

Один из ключевых стимулов для включения в реестр — меры поддержки для бизнеса. Сегодня среди них уже есть информационная, консультационная поддержка, услуги по продвижению, возможность участвовать в конкурсах и получать денежные призы на развитие своего дела.

В фонде «Наше будущее» рассказали, что по состоянию на май-2026 в России насчитывается 11 599 социальных предприятий (данные из Реестр ФНС России). В целом реестр сохраняет стабильность, а состав регионов-лидеров остается прежним.

Больше всего социальных предприятий в Московская область — зарегистрировано 933 таких бизнеса. На второй строчке – Ленинградская область с 608 предприятиями, на третьей – Республика Башкортостан, где работают 589 социальных предприятий. В пятерку лидеров входят Нижегородская область – 505 предприятий и Приморский край – 490.

В ряде регионов число социальных предприятий продолжает расти. За месяц в Тульской области зарегистрировано пять новых компаний с таким статусом. Положительная динамика также отмечена в Томской, Мурманской и Тюменской областях, ДНР, Москве, Татарстане и Краснодарском крае.

В отдельных регионах зафиксировано небольшое снижение показателей. Оно связано с тем, что прием документов на вступление в реестр и подтверждение статуса продолжается до июня. Основные изменения в составе реестра традиционно происходят в июле – августе, после рассмотрения заявок региональными комиссиями.

— Доступ к финансированию – один из ключевых факторов развития для социальных предпринимателей. Их проекты решают важные общественные задачи, но при этом работают по законам бизнеса: им нужны оборотные средства, возможности для роста, запуска новых направлений и создания рабочих мест. Новая программа отвечает на эти запросы. Для действующих социальных предприятий это практическая поддержка и возможность привлечь средства на развитие. Для предпринимателей, которые уже реализуют социально значимые проекты, но пока не входят в реестр, – дополнительный повод оформить статус и получить доступ к мерам поддержки. А для тех, кто только задумывается о запуске социального бизнеса, – понятный сигнал, что у таких проектов есть реальные инструменты поддержки и перспективы для роста. Мы рассчитываем, что программа поможет большему числу компаний развиваться устойчиво, расширять социальный эффект и увереннее планировать будущее, – сказала директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Средства по новой мере поддержке можно направить на любые бизнес-цели: покупку оборудование, открытие новых филиалов, масштабирование производства, продвижение. Сегодня средняя эффективная ставка кредитования для бизнеса на рынке начинается от 18% годовых, а оформление займа часто требует серьезного пакета документов и обеспечения. Новая программа для социальных предпринимателей не требует от заявителей дополнительных документов, залога, поручителей и не предусматривает скрытых комиссий. Как уточнили авторы инициативы, процесс анализа клиентов, решение и подписание кредитного договора занимает около 15 минут, а деньги могут поступить в тот же день.

Мера поддержки уже запущена: социальные предприниматели начали пользоваться ей, первые кредиты — выданы.

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