Федеральная компания DOGMA строит масштабный жилой квартал «ЭВО» в Реутове

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

Федеральная компания DOGMA получила разрешение на строительство следующей очереди квартала «ЭВО» в г. Реутов Московской области. Второй этап реализации проекта предполагает строительство многоквартирного дома, состоящего из 7 секций с переменной этажностью от 15 до 25 этажей. Здесь будут доступны студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 30,6 до 134 кв. метров с чистовой и предчистовой отделкой. Особенностью новой очереди станут квартиры с террасами, мастер-спальнями, двухуровневые квартиры, а также лоты с увеличенной высотой потолков 3,3 метра и ванные комнаты с окном.

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

Архитектурное бюро СИВИЛ предложило современную концепцию, разделив комплекс на «нижний» и «верхний» город. Это решение вносит в проект скандинавские мотивы, подчеркивая контраст стиля и материалы отделки. Нижняя часть зданий выполнена в терракотовых тонах с арочными элементами, что перекликается с исторической застройкой Реутова. Верхняя — в светлых тонах, с лаконичными скандинавскими мотивами и акцентными завершениями кровли, которые придают облику квартала современный и узнаваемый характер.

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

Особое внимание в проекте девелопер уделил общественным пространствам. Здесь предусмотрены комфортное гранд-лобби, коворкинги для работы и отдыха, детские комнаты и удобные колясочные. Проект благоустройства территории включает всесезонное озеленение, создание общественных зон и приватного внутреннего двора. На первых этажах расположатся коммерческие помещения.

Для автомобилистов построят двухуровневый подземный паркинг на 874 машино-места, в том числе места с зарядными станциями для электромобилей.

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

- Компания DOGMA сохраняет высокий темп реализации проекта комплексного развития территории в городе Реутов. Мы последовательно выполняем обязательства перед городом, одновременно возводя жилье, социальную инфраструктуру и объекты благоустройства. Новый этап строительства — это еще 1 230 современных квартир, комфортные общественные пространства для будущих резидентов и жителей соседних районов города, – отметила Жанна Белянкина, вице-президент по маркетингу и продажам DOGMA.

Жилой квартал «ЭВО» реализуется в рамках договора о комплексном освоении территории г. Реутов. Проект предполагает три этапа строительства и будет включать 10 многоквартирных домов, состоящих из 28 корпусов (секций) переменной этажности, три здания детских садов на 740 мест и один встроенный детский сад на 160 мест, две школы на 1 850 мест, две встроенные поликлиники на 214 посещений в смену и два наземных многоуровневых паркинга на 2 553 машино-места с коммерческими помещениями на первых этажах.

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

За 14 лет успешной работы DOGMA построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,6 млн кв. м жилья находятся на стадии возведения. Федеральный девелопер возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Московской и Ленинградской областях, Краснодаре, Новороссийске, Калуге и Омске. На сегодняшний день точно в срок сдано 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 13 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ, DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ.

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

Застройщик ЖК «ЭВО»: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СНС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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