Александр Дронов: «Наша задача - делать Новгородскую область сильным, современным и комфортным для жизни регионом»

Губернатор Александр Дронов выступил перед областной думой с отчетом за 2025 год. Фото: пресс-служба правительства Новгородской области.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов 28 мая выступил перед депутатами областной Думы с ежегодным отчетом. Глава региона представил основные социально-экономические итоги 2025 года и рассказал о будущих планах и проектах.

Губернатор отметил, что все показатели, представленные в отчете, - это результат совместной работы жителей области, муниципальных команд, предприятий, общественных организаций, депутатов и правительства региона.

«Жить и работать в Новгородской области – большая честь и большая ответственность. Мы вместе развиваем экономику, строим инфраструктуру, поддерживаем семьи, создаем возможности для молодежи и повышаем качество жизни людей. И наша главная задача остается неизменной – делать Новгородскую область сильным, современным и комфортным регионом для жизни», - подчеркнул Александр Дронов.

Лидер в СЗФО по индексу промышленного производства

В 2025 году индекс промышленного производства в Новгородской области составил 109%: это лучший показатель в Северо-Западном федеральном округе, и он значительно выше среднероссийского (101,3%).

Глава региона напомнил, что в прошлом году давление западных санкций на нашу страну нарастало, экономика находилась в режиме охлаждения.

«Но тем ценнее результаты, которых нам удалось добиться. За этой цифрой – работа тысяч людей, стабильность предприятий и способность экономики адаптироваться к новым условиям», - отметил губернатор.

Весомый вклад в экономику региона вносят крупнейшие новгородские предприятия: производитель удобрений ПАО «Акрон», группа компаний «Анима Инфинита», машиностроительная корпорация «Сплав», а также «Боровичский комбинат огнеупоров», «Белгранкорм – Великий Новгород», НПО «Квант», «ОКБ-Планета».

Александр Дронов подчеркнул: производители не только наращивают объемы производства, но и внедряют новые технологии, осваивают современные, стратегически важные для страны направления. Новгородская область стала победителем федерального конкурса «Столица изобретательства России-2025».

В прошлом году в регионе начал работу Центр развития промышленной робототехники. Областное правительство запустило программу льготного финансирования проектов по роботизации производств со ставкой 7% годовых.

В рамках государственной программы развития промышленности 11 предприятий региона воспользовались поддержкой, направив средства на покупку нового оборудования, модернизацию производства и внедрение современных технологий.

Одним из важнейших проектов для Новгородской области является строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург. В прошлом году область продолжила подготовку территорий для строительства и инженерных решений.

«Для региона это не только исторический момент. Это стратегически важный проект, который формирует новые возможности для экономики, логистики, инвестиций и развития территорий», - подчеркнул Александр Дронов.

Глава региона представил ключевые социально-экономические результаты. Фото: пресс-служба правительства Новгородской области.

Сельское хозяйство: 482 млн на поддержку аграриев

В сельском хозяйстве Новгородская область также лидирует среди регионов Северо-Запада, занимая первое место по производству картофеля и второе - по выращиванию овощей. Новгородские аграрии обеспечивают область мясом на 220%, реализуя излишки в другие регионы страны.

«На поддержку сельхозтоваропроизводителей в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Новгородской области» в 2025 году было направлено 482 миллиона рублей. В том числе с помощью государственной поддержки аграриями приобретено более 180 единиц техники и оборудования на сумму свыше 380 миллионов рублей», - рассказал губернатор.

Доля фермерских хозяйств в АПК региона выросла до 11,3%. В прошлом году на поддержку малых форм хозяйствования область выделила 170 миллионов рублей. Более 715 миллионов рублей было направлено на благоустройство и модернизацию инфраструктуры в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

«Потому что развитие села – это не только экономика. В первую очередь, это качество жизни людей», - считает Александр Дронов.

Каждый третий новгородец поддержал проекты благоустройства

Губернатор особо отметил вовлеченность жителей региона в процесс благоустройства: в 2025 году каждый третий новгородец принял участие в голосовании за проекты программы «Формирование комфортной городской среды».

«Свыше 450 инициатив граждан по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий на 483 миллиона рублей были поддержаны в 2025 году», - рассказал Александр Дронов.

При участии новгородцев были реализованы проекты благоустройства в Великом Новгороде и муниципалитетах области: здесь обновили общественные пространства, построили спортивные и детские площадки, благоустроили школьные дворы и территории жилых кварталов, отремонтировали сельские дома культуры.

Расширение губернаторского проекта «Здоровая семья»

В мае 2025 года по инициативе губернатора в Новгородской области запустили региональный проект «Здоровая семья». Его уникальность в том, что за один день вся семья может пройти осмотр у специалистов самого разного профиля. Только за 6 месяцев комплексное обследование прошли более 7 тысяч новгородцев.

Александр Дронов сообщил, что в 2026 году проект будет расширен: еще больше жителей региона смогут получить квалифицированную профилактическую помощь.

В прошлом году в Боровичах завершилось строительство масштабного медицинского объекта - новой детско-взрослой поликлиники. Теперь жители района могут проходить обследование, не уезжая для этого в областной центр. На строительство поликлиники было выделено 2,5 миллиарда рублей.

Продолжается строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. В прошлом году в малых населенных пунктах начали работу еще 47 ФАПов и врачебных амбулаторий. А для Новгородского областного перинатального центра приобрели 156 единиц нового оборудования.

«За этими цифрами – здоровье будущих мам, безопасность родов, жизни новорожденных детей. А значит уверенность семей в завтрашнем дне», - подчеркнул Александр Дронов.

В прошлом году в Боровичах завершилось строительство важного медицинского объекта - новой детско-взрослой поликлиники. Фото: пресс-служба Минздрава Новгородской области.

Новгородская область активно привлекает на работу врачей из других регионов. В 2025 году сюда переехали 254 медика - на 10% больше, чем годом ранее. В регионе уже два года действует программа поддержки лучших специалистов: более 60 сотрудников получили выплаты от 100 до 300 тысяч рублей, завоевав звание «Новгородская медицинская сестра» и «Новгородский медицинский брат».

Для повышения рождаемости в регионе ввели 6 дополнительных выплат. Будущие мамы – студентки получают единовременное пособие в 100 тысяч рублей, а молодым семьям перечисляют 200 тысяч рублей за рождение первого ребенка.

Новые льготы появились и для участников специальной военной операции. Всего в регионе действует 66 мер поддержки ветеранов СВО, в том числе медицинской.

«Входим в российский топ-25 по качеству образования»

Новгородская область уверенно входит в топ-25 регионов России по качеству образования, отметил Александр Дронов. Регион также занимает второе место в стране по уровню трудоустройства выпускников колледжей.

«Более 1,3 миллиарда рублей выделено в прошлом году из федерального бюджета на строительство в рамках проекта «Город-университет» современного кампуса в Великом Новгороде. Проезжая по улице Большая Санкт-Петербургская каждый новгородец может увидеть, как оно идет», - рассказал губернатор.

С 2022 года в области отремонтировали 56 школ: в них учатся 29 тысяч детей и работают около двух тысяч педагогов. Только в прошлом году было капитально отремонтировано 15 зданий. В Великом Новгороде торжественно открылась новая школа на 1501 мест – самая большая в регионе. В ближайшее время начнется строительство школы для талантливых детей в областном центре и в Валдае.

«14 детских садов в 9 муниципальных округах мы капитально отремонтируем в ближайшие два года в рамках стартовавшей в регионе программы», - пообещал Александр Дронов.

Газификация

В 2025 году к природному газу в Новгородской области подключили почти 4 тысячи домовладений. По словам губернатора, в 21 населенный пункт голубое топливо пришло впервые.

На сегодняшний день построено более половины новгородского участка газопровода до Пестова. После завершения строительства возможность подключиться к газу появится у жителей 900 домов и квартир, а также у 13 котельных города. Одновременно в Пестове стартует строительство внутрипоселковых газовых сетей. Сначала будут проложены участки газопроводов длиной 5,6 км и 2,2 км, затем к голубому топливу подключат две котельные. Кроме того, будут спроектированы еще четыре котельных.

В 2025 году были закончены ремонтные работы на линиях электропередачи в Любытине и Миронегах. В 2026 году пройдет модернизация ЛЭП в Батецком и Окуловском округах. Работы будут вестись на 11 линиях электропередачи.

«Это позволит снизить количество аварийных отключений и повысить надёжность электроснабжения жителей и предприятий региона. Более 4 тысяч человек, проживающих в 127 населённых пунктах, получат качественное электроснабжение», - подчеркнул Александр Дронов.