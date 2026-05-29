Кухня, которая работает на вас: как превратить свой дом в ресторан, а бытовую технику — в шеф-повара

Фото: Demiand

Вспомните, как часто вы обещаете себе: «В эти выходные приготовлю и первое, и второе, и третье…». Но потом представляете, сколько часов придется провести у плиты - и заказываете доставку или просто варите пельмени. С вами солидарна примерно половина россиян: по результатам опросов именно столько людей хотят тратить меньше времени на готовку.

К счастью, сегодня нам на помощь все чаще приходит бытовая техника — мультиварки, мультипечки, аэрогрили. «Закинули» продукты, нажали одну кнопку и получили готовое блюдо. Быстро, просто, вкусно.

Причем, каша, творожная запеканка или буженина для современных гаджетов далеко не предел возможностей. Самые умные аэрогрили, например, уже научились готовить блюда, требующие нескольких этапов и режимов. Для наглядности представьте хотя бы, как запекается целая курица со специями. Сначала птицу надо протомить изнутри, а затем - добиться румяной и хрустящей корочки снаружи.

Если делать все самим, от духовки не отойдешь: нужно ловить момент, менять температуру, "направление" прогрева и так далее. Чуть зазеваешься - пиши пропало: внутри птица еще сырая, а снаружи уже пересушенная. Силы и время потрачены зря.

Но теперь контроль за всеми этапами можно спокойно доверить своему аэрогрилю. И вкус готовой курочки или любого другого блюда - тоже.

Правила игры изменила технология многоступенчатых рецептов, которую разработали эксперты Demiand — бренда №1 аэрогрилей в России (по данным исследований компании MegaResearch). Она позволяет убрать из процесса готовки максимум рутины, которая требует участия человека. И освободить нам массу времени.

Фото: Demiand

Разберемся, как это работает.

ВКУСНЫЙ УЖИН — ОДНОЙ КНОПКОЙ

Умные программы SmartCook AI™ Technology от DEMIAND — это полноценный алгоритм приготовления, где каждый этап заранее заложен в программу. Технология меняет сам подход к готовке: от человека требуется всего лишь открыть любой рецепт в приложении Demiand Пульт, подготовить ингредиенты по четкой инструкции (это режем кубиком, это маринуем 15 минут), загрузить их в аэрогриль и запустить процесс. Режимы умная техника переключит сама — по продуманной схеме.

Например, на первом этапе активирует верхний ТЭН, чтобы блюдо приобрело аппетитную корочку. Затем автоматически переключится на комбинированный режим с нижним нагревом и подачей пара — чтобы все ингредиенты равномерно прогрелись и пропитались ароматами. А под конец перейдет в режим медленного томления, чтобы раскрыть оттенки вкуса.

Более того, система точно настроит температуру и время для каждого этапа, учтет особенности ингредиентов и даже «подправит» параметры в процессе приготовления. Ее встроенные датчики и алгоритмы — это, по сути, ваши глаза и руки: они следят за внутренней температурой продуктов, подстраиваются под их объем и тип. Подача пара, скорость вентилятора, интенсивность обдува — за всем этим тоже следит сам аэрогриль.

На выходе никаких сюрпризов: ни пережаренного, ни сырого — только идеальный результат. Более того, система запомнит ваши предпочтения и скорректирует рецепт специально для вас.

А что же вы? Вы можете отдыхать или заниматься другими делами, не волнуясь о том, что семья останется без обеда или ужина. Для вашего спокойствия, приложение будет присылать вам push уведомления — но только в тот момент, когда без вас реально не обойтись: например, если блюдо нужно перевернуть. Кстати, визуальные таймеры и графики температуры позволяют при желании отслеживать поэтапный процесс — там же, в приложении, но это уже вопрос любопытства, а не необходимости. Можно просто расслабиться и ждать, когда кухня наполнится аппетитными ароматами.

Фото: Demiand

ОТ ИДЕИ ДО ТАРЕЛКИ: КАК СОЗДАЮТСЯ РЕЦЕПТЫ

Великие повара считают кулинарию симбиозом науки и искусства. От искусства здесь вдохновение, а от науки – точность в деталях. Именно по такому принципу Demiand создает свою экосистему умного приготовления, проверенную не только в теории, но и на практике.

Вы спросите, а откуда мой аэрогриль, собственно, знает, когда нужно жарить, а когда томить? И сколько времени уйдет на каждый шаг для идеального результата? Все дело в практике! За каждым рецептом в библиотеке приложения стоит кропотливая работа: сначала шеф повара (настоящие, живые!) разрабатывают алгоритм, определяя оптимальные температуры, временные интервалы и последовательность режимов. Затем инженеры переводят этот рецепт в машинный код, адаптируя его под возможности устройства.

После этого начинается этап тестирования: любое блюдо готовят десятки раз, корректируя параметры на основе объективных данных и органолептической оценки. И только после того как результат становится идеально вкусным и точным, рецепт попадает в облачную библиотеку приложения Demiand Пульт, доступную всем пользователям.

Кстати, все блюда в этой библиотеке не требуют каких-то экзотических ингредиентов или чрезмерных усилий. Это понятные и привычные рецепты на каждый день: завтраки, блюда из мяса, овощей, гарниры и так далее. Библиотека постоянно пополняется, обеспечивая ваш аэрогриль новыми интересными задачами, а семью - разнообразием в меню.

Умные программы SmartCook от Demiand не просто автоматизируют процесс — они меняют саму философию домашней кулинарии. Теперь готовка — это не обязанность, отнимающая силы, а удовольствие. Вы вдохновляете, задаете тон, выбираете рецепт, а «умный помощник» безупречно его исполняет. Именно поэтому спрос на такую технику растет и гарантированно продолжит расти в обозримом будущем.

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