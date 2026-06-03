Живут порознь, но бегают друг к другу на свидания: зачем молодой муж вернулся к Надежде Бабкиной после краха бизнеса

Евгений Гор теперь работает в театре Бабкиной артистом-вокалистом и получает оклад - около 100 тысяч рублей. Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/РИА Новости

У кого-то после 40 лет жизнь только начинается, а у Надежды Бабкиной и после 70 бьет ключом. Недавно мы писали, как на телешоу «Дуэты» 76-летняя артистка неожиданно спела вместе с бывшим гражданским мужем - 46-летним Евгением Гором песню «Там, где клен шумит». Расставшись с певицей, Гор завершил певческую карьеру и сосредоточился на предпринимательстве. Сначала певец занимался риелторским бизнесом, потом начал производить ароматические свечи и парфюмы. Своим подписчикам Евгений объяснял: мол, суровая среда шоу-бизнеса - не для него, повышенное внимание к собственной персоне ему никогда не нравилось. А тут вдруг артист снова запел, да еще и с бывшей женой. Как оказалось, неспроста.

На шоу выяснилось, что Гор и Бабкина снова пара.

- Мы вместе уже больше двадцати трех лет. Нас все время разводят... А у нас все хорошо! Секрет - любовь и понимание, - сообщила во время эфира Надежда Георгиевна.

Тогда же поклонники выложили в фан-аккаунте артистки видео, как Евгений при всем коллективе театра «Русская песня» говорит о своих чувствах к певице: «Скажу то, что с каждым годом будет еще больше цениться. Люблю, и люблю по-настоящему!»

«Неужели бывает такая любовь! Какие вы классные!» - комментируют видео с Бабкиной подписчики Гора.

Ценный помощник

А ведь всего пару лет назад поклонники Бабкиной обсуждали не только ее разрыв с Гором, но и молодого спутника певицы - пиарщика, бывшего фигуриста Сергея Рябова. По словам историка моды Александра Васильева, Надежда Георгиевна недолго страдала после расставания с Гором: певица быстро утешилась со спортсменом.

- Ей надо содержать театр, кормить внуков. У нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем, - рассказал журналистам Васильев.

35-летний фигурист рядом с певицей сделал невероятную карьеру. Сейчас Рябов занимает пост первого заместителя художественного руководителя театра «Русская песня». После травмы он оставил работу в ледовых шоу и переехал из Волгограда в Москву. Рябов познакомился с Бабкиной и вскоре занял ведущее место не только в театре, но и в сердце певицы. Правда, слухи о романе артистка отрицала.

Помощник Бабкиной, с которым ей приписывали роман, недавно женился на фигуристке Марии Гороховой. Фото: Личная страница Сергея Рябова в соцсети

- Сергей - мой помощник, мой большой друг. Как и я, он с улыбкой принимает все кривотолки и, будучи профессионалом, понимает, что любой шум вокруг артиста - это признак интереса к нему, - отшучивалась Бабкина.

Рябов тоже опровергал личную связь со звездой.

- У нас постоянно съемки, фотосессии, программы на телевидении, куда мы приезжаем вместе. И я только счастлив, что приписали меня, она роскошная женщина. Значит, я не настолько уж плох, - объяснял фаворит Бабкиной.

Между тем друзья Надежды Георгиевны делились с «КП»: певица так ценила своего помощника, что два года назад купила ему квартиру в районе проспекта Мира стоимостью 47 млн рублей.

- Помогла с ремонтом квартиры, а также с покупкой машины. После таких трат Надежда Георгиевна рассорилась со своим единственным сыном Данилой. Видимо, поэтому на горизонте Бабкиной снова замелькал ее бывший гражданский муж Евгений Гор. Приревновал и сделал все, чтобы вернуть жену, - рассказали «КП» в театре «Русская песня».

Сергей Рябов по-прежнему служит в театре Надежды Георгиевны и занимает там руководящий пост. То ли в пику певице, то ли просто влюбившись в другую, Рябов несколько месяцев назад женился на 25-летней фигуристке Марии Гороховой.

- Надежда Георгиевна очень ценит Сергея как профессионала, говорит, что с его появлением у нее и у ее команды началась новая жизнь. Так что, несмотря на все личные перипетии, они по-прежнему близкие люди. Ну а Гор за последние десятилетия стал для Бабкиной родным человеком, неудивительно, что она дала ему второй шанс, - делились с «Комсомолкой» в окружении Бабкиной.

Прибыль ушла в минус

Судя по всему, Евгений Гор не просто так вернулся в родной театр и к прежней жене. Из открытых источников стало известно, что свечной бизнес артиста приносит убытки. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка ООО «Юкендлз Компани» составила 121,2 млн рублей - почти на 26% меньше, чем в 2024 году (тогда компания заработала 162,9 млн рублей). Прошлый год организация завершила с убытком в 8,2 млн рублей, тогда как годом ранее ее прибыль составила 5,2 млн рублей, а в 2023 году свечной бизнес принес Евгению 33 млн рублей. Кроме того, по информации на апрель 2026 года, у компании числится налоговая задолженность - 190 тысяч рублей.

Судя по всему, прибыль свечного бизнеса упала из-за снижения продаж: сказался экономический кризис. Гора пока держит на плаву небольшая кофейня, которую он открыл совсем недавно.

Вернувшись к Бабкиной и в ее театр, Евгений снова занял должность артиста-вокалиста, где гарантированно получает в месяц около 100 тысяч рублей. Плюс артист изредка выступает со своими концертами. Говорят, сейчас его гонорар составляет около 250 тысяч рублей. Вернувшись под крыло жены, артист снова начал светиться на публике, так что с учетом большого интереса к этой звездной паре гонорары Гора со временем могут вырасти.

КСТАТИ

«Выходные всегда проводят вдвоем»

- После воссоединения с Гором Надежда Георгиевна помирилась с сыном. Теперь 16-летний внук Бабкиной часто бывает в театре у любимой бабушки, - говорят приятели артистки. - Евгений Гор официально зарегистрировался в квартире Бабкиной в Брюсовом переулке, но живет в другом месте - в Зеленограде. Ему так удобно, поскольку там у него находится все свечное и парфюмерное производство. У них с Надеждой Георгиевной гостевой брак. Живут порознь, но бегают друг к другу на свидания. Выходные всегда проводят вместе.

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