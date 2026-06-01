Акиньшина впервые за много лет показала дочь, живущую в Грузии с бывшим мужем

Оксана Акиньшина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Оксана Акиньшина 6 мая стала мамой в четвертый раз: актриса родила сына Лео своему мужу, актеру Даниле Козловскому. Недавно в их семье случилось еще одно счастливое событие: в Москву вернулись дети Оксаны от второго брака с продюсером Арчилом Геловани - 13-летний сын Константин и 9-летняя дочь Эмми.

После развода родителей дети остались с отцом и переехали вместе с ним в Грузию. Сын и дочь виделись с Оксаной по праздникам и в школьные каникулы. Сейчас наследники звезды снова приехали в Москву. В соцсетях Оксана опубликовала видео тренировки Эмми на катке.

Актриса показала дочь впервые за много лет. За это время Эмми повзрослела: девочка растет гибкой и спортивной. Заметно, что она очень увлечена фигурным катанием. Наследница звезды кружилась на льду, пока мама наблюдала за ней с трибуны.

Эмми вернулась к маме в Москву. Фото: кадр видео.

Ранее продюсер Леонид Дзюник сообщил, что Константин и Эмма воссоединились с мамой и теперь живут в большом доме, который Данила Козловский купил для Оксаны в Подмосковье после свадьбы.

«Когда возник разговор про союз с Козловским, про беременность, многие как только не говорили про нее: мол, разбросала детей. Послушайте, кто спрашивал это мнение?! Она не делает аборты, а рожает от любимых мужчин. И не важно с кем дети живут, она дает жизнь. Тем более, сейчас все дети с ней! И старшие, и маленький. Маленький, наверно, очень красивый будет, мама с папой такие красивые оба! Оксана — артистка, она работает, ей надо заниматься карьерой, это ее право, а с детьми она сама разберется. Раньше у нее не было возможности, чтобы все жили с ней, теперь - есть», - рассказал Дзюник.

Однако певица Алена Кравец поспешила опровергнуть слухи об окончательном переезде детей из Грузии в Россию. По ее словам, сын и дочь приехали к Оксане на каникулы.

«Дети, насколько я знаю, действительно здесь, с мамой, но они приехали просто на лето. Они живут на две страны. С момента развода Оксаны и Арчила прошло почти восемь лет, но они сохранили приличные отношения. Константин и Эмми любят и маму, и папу, Россию и Грузию. Так что делить там нечего», - сообщила Алена порталу Woman.ru.

У Оксаны также есть старший сын – 17-летний Филипп. Актриса родила его в браке с продюсером Дмитрием Литвиновым. Мальчик с рождения живет в Санкт-Петербурге, где о нем заботятся бабушка и дедушка – родители Оксаны. В 2018 году Акиньшина подтвердила, что её старший ребенок не совсем здоров, и ему требуется особый уход.