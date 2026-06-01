«Волосатый, небритый, черный»: Собчак призналась, что ей нравятся мужчины кавказского типа

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В жизни Ксении Собчак было немало поклонников – и сказочно богатых, и не очень. Последние годы журналистка счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым. Тем не менее, телеведущая время от времени поглядывает и на других. В беседе с блогером Игорем Синяком Ксения рассказала, какой тип мужчин она предпочитает.

Звезда «Дома-2» призналась, что ей очень нравятся южные мужчины кавказского типа.

«Такой волосатый человек, небритый, черный. Вот армяне, грузины, вот такая тема. Машков в фильме "Вор"», - кокетливо сообщила Ксения.

Спохватившись, что это интервью может посмотреть Богомолов, Собчак принялась оправдываться – мол, любит она только его. Но армяне ей все равно нравятся.

«Вкусы бывают разные. Любовь любовью, но мы про вкусы говорим. Понятное дело, что муж у меня прекрасный, но мы про типажи», - сообщила Ксения.

Телеведущая счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее у телеведущей был роман с Умаром Джабраиловым. Бизнесмен ушел из жизни в марте этого года, покончив с собой. С Джабраиловым 19-летняя Собчак начала встречаться сразу после того, как рассталась с бизнесменом Вячеславом Лейбманом. Дочь экс-мэра Санкт-Петербурга тогда мечтала покорить светскую столицу. Умар потерял голову от взбалмошной блондинки: он осыпал Ксению драгоценностями и подарил новенький БМВ. Все обсуждали их 23-летнюю разницу в возрасте, сама же Собчак ничего зазорного в этом не видела.

Джабраилов и Собчак провели вместе почти три года. После этого они расстались мирно и по обоюдному согласию. После смерти бизнесмена Ксения посвятила ему трогательный пост в соцсетях.

«Только вдумайтесь, человек из чеченского села, без мамы, папы, один из 12 братьев добрался до Москвы! В те годы поступил (немыслимо) в МГИМО! Способный бизнесмен, смог очаровать все правящие элиты Москвы, заработать немыслимое количество денег, стать популярным на Западе, дружить с мировыми звёздами... И потом такой слом, зависимость, и как итог, самоубийство. Безумно жалко его. Соболезнования всем родным», - написала Собчак.

Расставшись с Умаровым, Ксения закрутила роман с бизнесменом Александром Шустеровичем. Дело дошло до помолвки, Валентин Юдашкин шил блондинке свадебное платье. Но накануне торжества Ксения жестко разругалась с возлюбленным.

Незадолго до расставания с Шустеровичем Ксению начали замечать на светских мероприятиях в компании армянского дипломата Ваге Енгибаряна.

«Вагеша – очень яркая страница моей жизни. А яркие страницы, как известно, с годами не выцветают. Он преданный и умеющий искренне жертвовать собой ради друзей человек», - делилась Ксения с журналистами.

В 2010 году Собчак закрутила роман с танцором Евгением Папунаишвили. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Позже, в 2010 году Собчак закрутила роман с танцором Евгением Папунаишвили. Они познакомились во время съемок шоу «Танцы со звездами», где Евгений был ее наставником.

«Да, я влюбился. Это было так классно, такой эмоциональный период. Я ее тогда узнал с совершенно новой стороны. Ксения невероятный человек, очень добрый, позитивный, очень умный. Роман закончился быстро. Это не было так, что завершился сезон шоу, и мы расстались. Просто так случилось. Не знаю, как Ксюша, но у меня о том периоде остались очень хорошие воспоминания», - рассказывал танцор в программе «Судьба человека».