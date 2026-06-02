Россия нанесла новый массированный удар по Украине: военкор Коц перечислил, куда попали ракеты

Россия нанесла новый массированный удар по Украине Фото: REUTERS.

Вот за что я люблю украинские паблики - они сами рисуют нам карту поражения. Район за районом, прилёт за прилётом. Остаётся только сверить с картой их ВПК.

Ночь на 2 июня. Работали «Калибры» из Каспийского моря — по оценкам мониторинговых каналов, не меньше шестнадцати штук. Х-101 с бортов стратегической авиации: три Ту-95МС и три Ту-160. Плюс «Искандеры», «Цирконы», «Герани» с нескольких направлений.

Запорожская область

Около двух ночи Запорожье вздрогнуло — глава администрации Иван Фёдоров отчитался не менее чем о двадцати ударах из разных видов вооружения. И, что немаловажно, над городом, по свидетельствам местных, поднялось характерное зелёное зарево — об этом написали даже украинские СМИ. Такое бывает, когда горят сплавы цветных металлов. Догадайтесь, какое предприятие там стоит? Правильно - «Мотор Сич». Рядом — «Запорожсталь» и узловая железнодорожная станция. Совпадение, конечно. Официально Фёдоров говорит лишь об «объекте промышленной инфраструктуры».

Были прилеты в Запорожье. Фото: REUTERS.

Киевская область

В Киеве география ударов читается как путеводитель по украинскому ВПК. И по районам всё расходится логично. Шевченковский, Дегтярёвская улица — завод «Маяк» из контура «Укроборонпрома». Профиль — средства связи, системы управления, радиоэлектроника военного назначения, корпуса и комплектующие для боеприпасов. Печерский — «Арсенал», старейшее оборонное предприятие города: прицелы, оптико-электронные системы для бронетехники и авиации, головки самонаведения. Дарница — бетонное производство и АЗС: пожар на заправке уже официально подтвердили Кличко и ГСЧС.

Отдельный сюжет — Подольский район. Сухая формулировка спасателей: «склад и автомобили на территории коммунального предприятия», плюс пожар в «четырёхэтажном здании учебного заведения». При этом по местным пабликам разошлись два видео. Первое — с улицы: жирный чёрный столб над невысокой застройкой, ангары за оградой, прохожие смотрят в сторону пожара. Второе — съёмка сверху, и на горизонте отчётливо читается силуэт киевской телебашни. То есть оператор снимает с верхних этажей где-то к северу от Дорогожичей — на юго-восток, в сторону Подольской промзоны. В кадре — ряды длинных одинаковых одноэтажных ангаров под двускатными крышами, рядом железная дорога, многоэтажки по контуру. Горит ровно посередине кластера. Но самое интересное — на звуковой дорожке. Это не одиночный «бабах» прилёта. Это серия вторичных детонаций: несколько хлопков подряд через секунды, потом ещё одна волна. Так горит не пластмасса и не офисная мебель. Так ведут себя боеприпасы, когда огонь добирается до того, что лежит штабелями внутри ангара. «Склад коммунального предприятия», ага. Знаем мы эти коммунальные предприятия — особенно те, что стоят у железнодорожных тупиков.

Удары были нанесены по Киевской области. Фото: REUTERS.

Харьковская область

Харьков. По данным мэра Терехова, ночью прилетело по трём районам — Основянскому, Слободскому и Киевскому: 15 ударных БПЛА и две баллистические ракеты. Удар пришёлся в «промышленную зону Основянского района» — формулировка самого Терехова. А по данным военных аналитиков, отдельным «Искандером-М» накрыло Дергачи, завод ПАКС: на бумаге — переработка пластмасс, по российским источникам — сборочные цеха БПЛА.

Днепропетровская область

Днепропетровщина — это уже классика жанра. Кривой Рог, Васильковка, Никополь, Каменское. Промышленные узлы, железнодорожные станции, нефтехранилища, по которым давно плакала «Герань».

Удары по Днепропетровской области. Фото: REUTERS.

Сумская область

В Сумах под раздачу попали Шостка с её хорошо известными арсеналами и Ахтырка с пунктами ремонта техники.

Другие цели

Одесса — портовая и логистическая инфраструктура для натовских грузов.

Ровно — тот самый узел, через который западное железо катится к фронту.

Удары также по целям в Полтаве, Чернигове, Николаеве.

А так весело было смеяться надо очередями на заправки в Крыму. Так увлекательно смотреть на летящий над трассой «Новороссия» «Хорнет». Так аппетитно уплетать информационный шлак про штаб «Рубикона» в Старобельске… Кушайте, не обляпайтесь!

Как тебе такое, Илон Маск?

«Герань» с картинкой

Бойцы, управляющие дронами, наблюдали удары по нефтебазе под Ровно в реальном времени.

В ночь на 31 мая наши «Герани» отработали в том числе и по нефтебазе «Ровенская» в районе населенного пункта Новая Любомирка - между Костополем и областным центром. Но главное в этих кадрах - не сам факел над нефтебазой. Главное - что мы их вообще видим.

Видео снято камерой самой «Герани» в режиме телеуправления: оператор довел борт до цели вручную, выбрал точку прилета и передал картинку в реальном времени за сотни километров глубокого запада Украины.

И тут начинается интересное - объективный контроль с Ровенщины. Это значит, что у нас есть устойчивый радиоканал в тыл противника без американского Starlink, без западных спутниковых группировок, без «милости» Маска. Это своя связь, свой канал, свое «зрение» там, где ВСУ считали себя в полной безопасности под натовским зонтиком.

Это уже не «летающая бомба по координатам». Оператор видит, куда летит, выбирает цель, подтверждает поражение - и все это в режиме онлайн над Западной Украиной.

Пораженная нефтебаза, к слову, находится в полутора километрах от учебного центра ВСУ на ровенском полигоне - так что мобилизованные на соседнем плацу заодно получили наглядное пособие по новым возможностям «Герани».

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