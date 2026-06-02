Минобороны России: по военным целям в Киеве нанесен удар гиперзвуковыми ракетами и дронами

По данным российского военного ведомства, все цели операции достигнуты, поставленные задачи выполнены. Фото: Минобороны РФ.

Минувшей ночью Вооруженные Силы нашей страны провели крупную операцию, используя передовые дальнобойные вооружения различных типов — воздушного, наземного и морского базирования. Арсенал одновременного удара по десяткам целей включал в себя гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники дальнего действия.

Отметим, что удар наносился ночью, чтобы избежать случайных жертв среди мирного населения.

Боевая работа Су-34

Минобороны России заявило, что данная атака стала ответом на террористические действия киевского режима, и направлена на предприятия оборонно-промышленного комплекса в ряде городов, включая Киев, Запорожье, Харьков и Днепропетровск. Также были поражены объекты в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, включая предприятия, обеспечивающие топливом и транспортом ВСУ, аэродромы с военной техникой.

По данным российского военного ведомства, все цели операции достигнуты, поставленные задачи выполнены, а намеченные объекты успешно поражены.

В опубликованных кадрах Минобороны России показано, как экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России наносит удар по позициям украинских войск в зоне ответственности группировки «Южная». Для атаки применялись неуправляемые авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые были сброшены по точно заданным координатам.

После получения подтверждения от разведки об успешном поражении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.