Анастасию Решетову жестко раскритиковали после ее дебюта в качестве ведущей: «Опять по знакомству?»

Анастасия Решетова стала ведущей новостей на Матч ТВ. Фото: Кадр видео.

«Знакомьтесь, новая ведущая новостей на Матч ТВ — Анастасия Решетова», — такое сообщение появилось на официальной странице спортивного канала. 1 июня состоялся дебют 30-летней Анастасии в качестве ведущей новостей. Однако, многие интернет-пользователи раскритиковали блогершу.

«Как будто нет новых девчонок-ведущих реально. Опять все по знакомству?», «Ходуном ходит», «Уже не спортивный канал, а Дубай-ТВ», «Что так штормит? Нас от просмотра укачало», «А что так можно было? Не учиться и сразу ведущей?», «А головой можно так не мотать?» — прокомментировали дебют Решетовой фолловеры Матч ТВ.

Среди комментаторов оказались и девушки, которые тоже пробовали себя в качестве ведущих на этом канале, но им было отказано.

«Прикольно вы ведущих набираете, учитывая, сколько претензий предъявили нам за менее значимые косяки, чем у Решетовой», — написала девушка по имени Алиса.

Добавим, что у телеканала есть своя Академия, которая выпускает спортивных журналистов, но не все становятся ведущими… Впрочем, для первого раза у Анастасии не так уж плохо и получилось. Да, она нервничала и один раз оговорилась. Но и так понятно, что бывшую девушку Тимати пригласили, прежде всего, потому что она медийная личность. В запрещенной соцсети у Решетовой 3,4 млн подписчиков.

«Друзья, всем спасибо за поддержку! Первый эфир — это правда очень волнительно. Здесь нет права на ошибку. И, на мой взгляд, он явно получился не идеальным, но зато я начала и дальше буду давать результаты только лучше», — поблагодарила всех зрителей Анастасия.