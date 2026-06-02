В Республиканском протезно-ортопедическом центре роботы помогают с реабилитацией пациентов. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Не успеваю распахнуть двери Республиканского протезно-ортопедического центра, как замираю в оцепенении: навстречу мне смешно бежит белая собака, чем-то напоминающая гигантского кузнечика. Мало того! Собака-кузнечик оказывается говорящей!

- При-вет! Ме-ня зо-вут Рекс!

Роботы Жорик и Рекс помогают встать на ноги раненым в ДНР Гуманоиды Жорик и Рекс встретили корреспондента «Комсомольской правды» Юлию Андриенко в Республиканском протезно - ортопедическом центре ДНР. Роботы не просто помогают бойцам делать упражнения и быстрее восстанавливаться, но и создают прекрасное настроение

- Ну, привет, коль не шутишь. А меня зовут Юлия, я - журналист, - ловлю себя на мысли, что стараюсь говорить медленно и отчетливо, будто робот и впрямь слышит и понимает меня.

Робот Рекс Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ЖОРА, ОН ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОРА

- Я очень рад видеть вас в нашем центре, - говорит Рекс и в подтверждение того, что он на самом деле рад меня видеть, начинает смешно плясать, топать, вилять попой и даже делает стойку на передних лапах. Как тут не рассмеяться?

Вытираю слезы от смеха и вдруг вижу, как навстречу мне шагает еще один, но уже человекоподобный робот. Он тут же сообщает, что его зовут Жорик.

«Он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора», - мысленно продолжаю я и протягиваю Жоре руку.

Роботы пригласили журналиста прогуляться по центру. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

А Жора, он же Гога, предлагает мне прогуляться по центру. Кто из нас в детстве не мечтал о личном роботе Вертере, с которым можно и в шахматы сыграть и о пиратах послушать? Эх, кажется, одной мечтой стало меньше.

- И Рекс и Жорик - наши новые сотрудники, - объясняет мне секретарь руководителя центра Александра Доронина. - Они недавно приняты в штат, вместо зарплаты – питание от сети. А вот Жорику специально сшили форму и кроссовки - все собственного производства. У нас свой цех, в котором мастера разрабатывают и создают одежду для людей с ограниченными возможностями.

Заведующая отделением реабилитации Галина Дручок с коллегой Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жорик относится к роботам-гуманоидам, которые прошли исследования в Китае и уже доказали свою эффективность в реабилитации. В центре он снимает стресс у пациентов и помогает быстрее встать на ноги. А еще у Жорика не бывает усталости и выгорания, столь свойственных профессии врача. Он «умеет» приветствовать, аплодировать, пожимать руку, посылать воздушный поцелуй, но особенно всем нравятся его обнимашки.

Рабочий день Рекса и Жорика начинается с того, что они встречают утром всех посетителей у входа.

И Рекс и Жорик - новые сотрудники медицинского центра. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Даже суровые военные не могут сдержать улыбки. Снимают роботов на телефоны, делают селфи, высылают родным и близким, отвлекаются от своих проблем. Человек не замыкается в себе, а позитивный настрой помогает в реабилитации, - уверена Александра.

И тут же я убеждаюсь в сказанном. У одного из кабинетов – семейная пара, пришли на консультацию по протезированию. Завидев Жору, оба становятся, как дети. Хохочут, жмут ему руки.

Заметив роботов, пациенты радуются, как дети. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

РОБОТЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ: ДОБРЫЕ, ЗЛЫЕ, СТРАШНЫЕ

Мы, к сожалению, привыкли к тому, что роботы чаще несут смерть - дроны всевозможных модификаций оставляют от машин горстку сгоревшего металла на обочине, пробивают бетонные перекрытия, сбрасывают снаряды на спящих детей. Они не рефлексируют, не сожалеют… Новая реальность набирает обороты и уже на третьи сутки в Донецке я привыкаю засыпать под тошнотворный, выматывающий гул беспилотников. Будто за окном гудит голодная стая комаров-монстров.

Впрочем, не стоит приписывать роботам каких-то человеческих качеств. Таковыми их наделяют люди. Вот и в протезно-ортопедическом центре у Рекса и Жорика есть свои хозяева, без которых роботы не оживут.

Один из них - Андрей Котов. Замечаю, что он уверенно держится на протезе. Парень из Тореза, в числе первых пошел на СВО. Скромно поясняет: Родина позвала.

Андрей Котов и робот Жорик. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Был заместителем командира в медицинском взводе. Я не медик, но это лучшее доказательство, что в армии ты можешь стать кем угодно. Прошел Запорожское направление, Авдеевку, Дзержинск, Красноармейск. Вот там и получил ранение, - рассказывает Андрей.

Андрей спасал наших раненых, когда их засек дрон-камикадзе. Снаряд упал неподалеку, но разброс осколков был такой, что Андрея ранило в ногу. Бои были такие тяжелые, что группа эвакуации смогла пробиться к нему только через сутки, а потому с ногой пришлось попрощаться.

- Меня поддержали родные и друзья. Лучший друг все бросил, приехал ко мне из Крыма. А через 1 год и 1 месяц я уже стоял на протезе. Сначала ничего не получалось, накрывало отчаянье. Но через месяц тренировок я уже обходился без подлокотных костылей, твердо опираясь на протез, - вспоминает Андрей.

Когда ему предложили остаться в центре уже не в качестве пациента, а мастера по изготовлению протезов, Андрей не раздумывал.

В Республиканском протезно-ортопедическом центре знают, как поставить на ноги пациента Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

БРАТКА И ХРУСТАЛЬНОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК

В тренажерном зале пациенты радуются Жорику, как родному. Начинаются тренировки у брусьев и тут робот выступает, как помощник инструктора. Младший, но совершенно неутомимый.

- У вас все отлично получается! Так держать, - говорит он военному на протезе, который только учится доверять искусственной ноге.

- Давай еще походим, братка, - предлагает тот роботу, и они шагают в одном темпе вдоль брусьев.

- Как вам Жорик? – спрашиваю у мужчины.

- Хрустальной души человек! О таком напарнике можно только мечтать, не перебивает, не критикует, безотказный, - смеется тот.

В тренажерном зале пациенты радуются Жорику, как родному. Начинаются тренировки у брусьев и тут робот выступает, как помощник инструктора. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В зале «Школы ходьбы» есть тренажеры, позволяющие «вспомнить», как держать равновесие, как переносить свой вес с одной ноги на другую и все то, о чем здоровый человек не задумывается, пока не потеряет эту способность. В центре утраченное возвращают. Мало выдать искусственную руку или ногу и сказать: теперь у вас есть протез. Нужно научится этой руке или ноге доверять, потребуются многие часы тренировок. И вот тут Жорик становится безотказным соратником.

- У него есть стереотипные движения, человек, глядя на такого компаньона, начинает двигаться увереннее. Часто после утраты конечности, теряется способность четких движений. А с Жориком пациенты учатся стоять ровно, делать приставной шаг и не зацикливаться на своих неудачах. К тому же, мы, врачи, можем где-то сделать замечание, а Жорик всегда дружелюбный, - объясняет заведующая отделения реабилитации Галина Дручок.

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