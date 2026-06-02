Острая нехватка личного состава у ВСУ вынуждает украинскую власть изыскивать все новые и новые резервы для пополнения. Фото: REUTERS.

Острая нехватка личного состава у ВСУ вынуждает украинскую власть изыскивать все новые и новые резервы для пополнения. Команда украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского уже приняла решение о массовом отчислении студентов вузов в возрасте от 25 лет и выше.

В институтах Украины уже потеряли отсрочку от мобилизации в связи с этим около 50 тысяч мужчин, под аналогичной угрозой находятся еще порядка 200 тысяч человек, согласно данным проверок 2024-2025 годов. За любой несданный экзамен или зачет отчисление производится чуть ли не в автоматическом режиме, никаких пересдач. А отчисление означает автоматическое получение повестки. Правда, ВСУ это помогло не сильно. Студенты, прекрасно понимающие угрозу, в массе своей переходят на нелегальное положение. Аналогично поступят и остальные, кто будет отчислен.

В этих условиях правительство Украины приняло решение ужесточить условия по бронированию работников от мобилизации. Все предприятия, имеющие статус критически важных, обязали подтвердить его в соответствии с новыми, более жесткими критериями. Органам власти предписали в срок до 10-го июня пересмотреть критерии и порядок отнесения компаний к критически важным, а в срок до 1-го июля уже закончить работу конкретно по всем предприятиям в соответствии с новыми критериями.

Украины приняло решение ужесточить условия по бронированию работников от мобилизации. Фото: REUTERS.

Для самих компаний правительство повысило порог средней зарплаты, которая дает право на получение квоты по бронированию. Теперь она должна составлять не менее 25 941 гривны. Для тех, кто работает по совместительству, оставят право на бронирование только по основному месту работы. Превышение квоты будет грозить предприятию потерей статуса критически важного, следовательно, утратой любых прав на квоты.

В общем, гайки закручиваются даже в условиях дефицита рабочих рук в экономике. Приезжающие мигранты-гастарбайтеры не могут заткнуть дыры в экономике, потому что они а) в большинстве своем, способны только на неквалифицированный труд, и б) оседают только в далеких от передовой регионах Украины, где предпочитают больше заниматься правонарушениями, чем трудиться.

Как заявила исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова, по новым правилам бронирования отсрочку от мобилизации могут потерять до 15% работников предприятий. С учетом того, что общее количество забронированных на Украине, по словам министра экономики Соболева, свыше 1,3 миллиона, отсрочку в силу занятости на критически важном предприятии могут потерять порядка 195 – 200 тысяч человек. Впрочем, Киеву и «просроченному» явно не стоит рассчитывать, что все они послушно потянутся в ТЦК, чтобы получить обмундирование с оружием, пойти по «путевке» на передовую и там погибнуть во славу бандеровской власти. Наверняка большая и более умная часть их постарается уйти в «тень» и по максимуму уклониться от такой участи. В результате вместо пополнения ВСУ на 400 тысяч человек у ТЦКшников вряд ли получится отловить из этих социальных групп более 100 тысяч. Остальные затаятся до конца конфликта или даже совершат преступления, поскольку на Украине многие понимают, что тюрьма, в отличие от армии, позволяет сохранить жизнь.

Правительство Украины будет применять меры принуждения для того, чтобы человек дошел до военной службы Фото: REUTERS.

В Киеве все это, даже совершая отчаянные шаги по мобилизации бывших студентов и отмене бронирования, прекрасно понимают. Как сознают и то, что если Зеленский продолжит конфликт, то нынешнее ужесточение «могилизации» не станет последним.

- Если человек не хочет по-хорошему, а нужно попробовать по-хорошему, тогда государство должно применять санкции, меры принуждения для того, чтобы человек дошел до военной службы, - заявила на днях депутат Верховной рады, убежденная бандеровка Соломия Бобровская, и пообещала, что для уклонистов, которые находятся в розыске, мобилизация на Украине ужесточится.

Хотя, казалось бы, куда уж дальше-то ужесточать. ТЦКшники уже начали паковать отловленных не просто в «бусики», а чуть ли не в настоящие «газенвагены», применявшиеся немцами в годы Великой Отечественной - обшитые сплошь железными листами фургоны без окон, запирающиеся снаружи на засовы с навесными замками.

Осталось только газ пустить.

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