Загадочные смерти ученых в США: останки сотрудницы ядерной лаборатории в Лос-Аламосе нашли в лесу

В лесу в штате Нью-Мексико нашли останки Мелиссы Касиас - сотрудницы Лос-Аламосской национальной лаборатории, где ведется разработка ядерного оружия. Фото: социальные сети.

В США открылась новая страница дела о череде странных смертей и пропаж американских специалистов, связанных с изучением космоса и ядерными технологиями. Но свежий эпизод лишь добавил загадок в эту запутанную историю.

В лесу в штате Нью-Мексико нашли останки Мелиссы Касиас - сотрудницы Лос-Аламосской национальной лаборатории, где ведется разработка ядерного оружия.

53-летняя Мелисса, у которой был допуск к секретным документам, исчезла из своего дома 26 июня прошлого года. Как пишет Daily Mail, в тот день она отвезла на работу мужа (он тоже был сотрудником этой лаборатории), но потом вернулась домой, сказав, что забыла пропуск. Это подтвердила ее дочь, заявившая, что ничто в поведении матери ее не насторожило. Вскоре дочь ушла. А Мелиссу с тех пор больше никто не видел. Она лишь на несколько секунд попала в объектив видеокамеры, установленной на здании одной из местных компаний.

Касиас шла по дороге в той же одежде, что была утром, за спиной у нее был небольшой рюкзак. Позже в доме обнаружили сумочку Мелиссы с документами и оба мобильника - служебный и личный. Причем с них были удалены абсолютно все данные.

Продолжавшиеся почти год поиски ни к чему не привели. И лишь на прошлой неделе турист случайно наткнулся в лесу на тело пропавшей женщины. Оно находилось примерно в 10 километрах от ее дома. Рядом с останками лежал пистолет. Следователи сейчас выясняют, кому он принадлежал и имеет ли отношение к смерти Касиас. О том, был ли там найден рюкзак, ничего не сообщается.

Муж и дочь Мелиссы ознакомились с оставшимися личными документами женщины и заявили, что она «испытывала огромный стресс», о котором никто из посторонних не знал. Что это за документы и в какие неприятности попала Мелисса, родственники публично не разъяснили, но наверняка сообщили об этом следователям. Те же со своей стороны утверждают, что пока не могут полностью исключить злой умысел и «расследуют дело со всех сторон».

Напомним, что в апреле нынешнего года ФБР начало проверять возможную связь между случаями смерти и исчезновения 11 ученых и сотрудников госучреждений, имевших отношение к космическим и ядерным проектам США. Некоторые из этих программ носят совершенно секретный характер. Выдвигаются версии об операциях иностранных спецслужб и даже о кознях инопланетян. На проблему обратил внимание сам Дональд Трамп, приказавший выяснить истину. Впрочем, по заявлению его пресс-секретаря, президент все же склоняется к тому, что все совпадения между этими трагическими событиями случайны.

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