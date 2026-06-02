Залетных «птиц» ВСУ сбивают стремительными «Соколами»

Российский перехватчик "Сокол-И" уничтожает дроны типа "Лелека" и Hornet Фото: Минобороны РФ.

Операторы FPV-дронов из состава «Южной» группировки войск успешно ликвидировали два транспортных средства ВСУ и группу пехоты противника на Константиновском направлении. В ходе разведывательных полетов ими также были обнаружены два пикапа, применявшиеся для снабжения и переброски личного состава, а также до десятка украинских военнослужащих.

«После точных попаданий ударных дронов техника и личный состав были уничтожены», - комментируют кадры в Минобороны России.

На том же направлении расчеты БпС «Южной» группировки войск ликвидировали пять наземных робототехнических комплексов ВСУ. Они использовались противником для доставки боеприпасов и продовольствия. FPV-дроны нарушили логистику украинских подразделений.

Тем временем, на Добропольском направлении, отличился расчет российского дрона-перехватчика «Сокол-И» из состава группировки войск «Центр», который ведет круглосуточное патрулирование воздушного пространства.

«Используя современные средства радиотехнической разведки, расчет успешно перехватывает и уничтожает разведывательные и ударные беспилотники ВСУ, такие как «Лелека», «Блискавка» и «Хорнет». Уничтожение целей производится тараном или подрывом боевой части», - отмечают в военном ведомстве.

По заявлению оператора дрона-перехватчика «Сокол-И» Михаила Сухарев, скорость и маневренность позволяют эффективно бороться с воздушными целями на различных дистанциях.

«Если враг предпринимает ускорение, мы можем его смело догнать», - отмечает он.

В среднем за сутки расчет поражает несколько вражеских БПЛА, что значительно снижает возможности ВСУ вести разведку и наносить удары.

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