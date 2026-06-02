Актер Роман Курцын в фильме взаимодействует с медведями почти настолько же плотно, как Леонардо Ди Каприо в «Выжившем». Фото: «Киноцех»

На днях в Минске досняли вторую часть семейной комедии «Мой папа — медведь 2» (8,1 балла на «КП», а также онлайн-прокат на американских платформах Apple TV и Amazon под названием PAPA BEAR), построенное на дружеских отношениях Маши и натурального медведя. В первой части проекта, кто не помнит, главная героиня, 11-летняя Мария (Ева Смирнова) отправляется с отцом, добряком Михаилом (Борис Дергачев), в лесной домик, чтобы подтянуть дисциплину и укрепить семейные отношения после потери мамы.

Фото: «Киноцех»

Но в один прекрасный момент из лесу возвращается вместо папы...огромный медведь (Том), которого девочка всеми силами пытается обратить в человека — расколдовать. Почти как в «Обыкновенном чуде» Шварца, только наоборот.

— Это история про юную девочку, которая через взаимодействие с медведем и медвежонком осознает, что такое ответственность, — подчеркивает режиссер Владислав Богуш. — И все это в сочетании с легким, добрым юмором. Нам очень повезло с актерами, они все прислушивались друг к другу, созидали и дополняли. Съемки прошли в атмосфере полного взаимопонимания. Хочется сделать чистое, светлое, доброе кино. Если зритель выйдет из кинозала с ощущением, что стало немножко теплее на душе, значит мы все правильно сделали.

Фото: «Киноцех»

Так вот, во второй части картины девочка заметно повзрослела. И всячески пытается помочь отцу организовать личную жизнь — свидания вслепую и вот это все. Заканчивается все как обычно: ссылкой в лес. Только на этот раз в чащу убегает сама Маша — и встречает там маленького медвежонка (Тим), папу и маму которого уволокли жестокие браконьеры. Так девочка становится еще и зоозащитницей.

«Мой папа — медведь 2» снимали в живописнейших белорусских ландшафтах — с хвойными лесами, озерами и лугами, не испорченными человеком и девелопером. К образам в комедии вернулись Ева Смирнова, Борис Дергачев и Роман Курцын, сыгравший антагониста — охотника за мохнатыми зверушками Артура, который внезапно встает на путь исправления. И взаимодействует с медведями почти настолько же плотно, как Леонардо Ди Каприо в «Выжившем».

Фото: «Киноцех»

— Кто еще в мире снимал девочку с огромным 400-килограммовым медведем в кадре?! — спрашивает Курцын. — Эксперимент получился очень удачным, я считаю. Мои дети были очень удивлены, шокированы, что в фильме действует настоящий медведь. Сейчас же все рисует ИИ, а тут все в кадре живое, настоящее. И эмоции, которые ты испытываешь. Я был недавно в Китае, где собираюсь снимать кино (артист выступает в картине и в качестве продюсера — Авт.). И в первой части фильма «Мой папа — медведь» у нас есть кадром с Томом, где он мне руку прикусывал и мы обнимались. В Поднебесной это видео залетело в тренды, после чего на улицах меня узнавали как парня с медведем из тик-тока.

Фото: «Киноцех»

Ева Смирнова все так же ласково обращается с мишками на площадке — и практически приручила их до состояния домашних зверушек.

— В первую встречу с Томом я кормила его с руки виноградом, — вспоминает юная актриса. — Виноград отборный, я про его рацион вообще молчу, он избалованнее всех актеров — Том в любой момент может полакомиться малиновым джемом, хорошим медом, свежими фруктами, орехами. Я тоже так хочу! На съемках для маленьких медвежат готовят специальную смесь, похожую на молочную кашу, и кормили мы их из бутылочки, как детей. Когда только начинали съемки второй части фильма, медвежата еще даже жевать не умели, а сейчас для них любимая сладость — сухарик, вымоченный в молоке. Поскольку я кормила медвежат, они видели во мне маму и это облегчало взаимодействие на площадке.

Кроме того, появятся в фильме и новые герои в исполнении Софьи Зайки, Полины Максимовой и Майи Вознесенской.

Фото: «Киноцех»

— Помимо медведей на съемках также были кролики, цыплята и уж, — делится Зайка, сыгравшая Марину — первую любовь Михаила. — А я безумно боюсь змей! И у меня была сцена с ужом, где нужно было его гладить и ласкать. Это, конечно, совсем новый опыт: пришлось наступить на свой страх. Но было интересно — оказывается, не такие они и страшные. Был небольшой ужик, который поснимался, после чего его отпустили в лес. Что касается медвежат, то малыши Маня и Варя — это любовь, это чудо! Все свободное время между сценами я проводила с ними. Они как дети: игривые и так же обнимаются, пугаются.

Фото: «Киноцех»

Компанию медведю Тому составил новый герой — Тим, которого поочередно играли сразу два медвежонка: Варя и Маня.

На большие экраны комедия «Мой папа — медведь 2» («Киноцех») выходит 3 сентября 2026 года.

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