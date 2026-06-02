Французы заявляют, что судно «подозревается в навигации под ложным флагом» (танкер ходит под флагом Камеруна). Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские власти задержали танкер Tagor под тем предлогом, что они принадлежит к теневому флоту России. Задержание произошло в международных водах в 400 морских милях к западу от побережья Бретани. Сейчас танкер под конвоем прибыл на якорную стоянку в залив Дуарнене на северо-западе Франции. Экипаж и капитан находятся на борту.

Президент Эммануэль Макрон утверждает, будто «атлантическая прокуратура Франции» (существует, оказывается, и такое учреждение) действовала законно. Кремль видит прямо противоположное: по словам пресс-секретаря Владимира Путина, Дмитрия Пескова, действия французов «граничат с международным пиратством».

Французы заявляют, что судно «подозревается в навигации под ложным флагом» (танкер ходит под флагом Камеруна). Тамошние СМИ пишут что, скорее всего, «Тагор» повторит судьбу торговых судов Boracay, Grinch и Deyna, захваченных французами осенью 2025 - весной этого года по таким же неправовым обвинениям в принадлежности к «теневому флоту России». Во всех трех случаях капитаны (индиец и китайцы) брались под стражу, экипаж (как правило, многонациональный) отпускали, а судно отдавали хозяевам после выплаты штрафа.

Французские власти задержали танкер Tagor под тем предлогом, что они принадлежит к теневому флоту России Фото: REUTERS.

К месту своей новой стоянки «Тагор» шел целые сутки. В отличие о предыдущих эпизодов, на этот раз захват произошел на беспрецедентно большой дистанции от французских берегов и с участием «партнеров», среди которых Макрон назвал Британию. Стоит отметить, что и британский премьер Стармер пригрозил захватывать российские суда - в проливе Ла-Манш.

«Тагор», как нетрудно догадаться, не нарушил никаких экологических норм, а его главная «вина» – заход в порт Мурманска. Стоит согласиться с норвежским политологом Гленом Дизеном, написавшим в соцсети: «Мы все проигрываем, когда от свободы перемещения отказываются, а морские суда становятся целями захватов».

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