Пашинян подтвердил, что уже выбрал ЕС, но почему-то не торопится сказать об этом России

Пашинян пообещал оплатить аграриям сгнившую продукцию, которую не примет Россия. Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед выборами ушел в отпуск, и сейчас именно в нем находится, когда разъезжает по республике, демонстрируя завидный аппетит в дороге и выступая с зажигательными речами на предвыборных митингах, на которых он «громит» врагов и извещает мир о своих победах.

СЛОВО И ДЕЛО

Буквально вчера его поздравил с днем рождения президент России Владимир Путин, что Никол Воваевич тут же преподнес публике в качестве свидетельства того, что с Россией и лично с Путиным у него отношения такие, что лучше не бывает. Никол Воваевич предпочел не заметить, что Владимир Владимирович – человек исключительно вежливый, и надо быть каким-нибудь «просроченным» упырем и конченным бандеровцем Владимиром Зеленским, чтобы Путин такого человека не поздравил.

Буквально вчера Пашиняна поздравил с днем рождения президент России Владимир Путин, что Никол Воваевич тут же преподнес публике в качестве свидетельства того, что с Россией и лично с Путиным у него отношения такие, что лучше не бывает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правда, под вечер Россельхознадзор в дополнение к ранее введенным ограничениям (коньяк, овощи, рыба) ограничил еще и ввоз винограда и косточковых фруктов из Армении. Чем, несомненно, несколько снизил эффект от заверений Пашиняна в чрезвычайном расположении и уважении к нему Путина. Но с фруктами это же дело такое – вредительское. Нам в России чужих вредителей и пожирателей урожая не нужно, своих плодожорок всякого рода хватает. С которыми мы, опять же, нещадно боремся.

- Что касается фитосанитарии, это обычная вещь, она должна быть, качество товаров, которые поставляются в страны ЕАЭС, очень важно. Но на данный момент это политизируется, - несколько нервно заметил Пашинян российскому корреспонденту, находясь в рамках предвыборной агитации в городе Севан сегодня утром. - Если уже вносятся ограничения, это создает негативное восприятие среди граждан Армении по поводу ЕАЭС. А я, как высокопоставленное официальное лицо ЕАЭС, для меня это проблема, но все проблемы будут решены.

И тут же, выступая с кузова пикапа, Пашинян объяснил потенциальным избирателям, как именно он решит все проблемы.

- Если вы на 90% зависите от других, в один день у вас просто может испортиться настроение. Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. Мы решаем вопрос создания нашего государства, республики и обретения государства нового качества, - заявил Никол и перешел к насущному. - И я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт.

Как лихо он отжег! Сначала даже чересчур погорячился, что, мол, он заплатит, правда, сразу поправился, что это сделает правительство. То есть, из государственных средств покроет убытки. А от сгнившей черешни и вишни тоже, или от только от перца? А от яблок, груш, персиков, абрикосов? От винограда, в конце концов? Про рыбу уж оставим, это уже на анекдот похоже, когда армянским компаниям запретили ввоз рыбы в Россию. Еще одна великая рыбопромысловая держава, не имеющая ни одного выхода к морю…

Пашинян сначала даже чересчур погорячился, что, мол, он заплатит за испорченные продукты, правда, сразу поправился, что это сделает правительство. То есть, из государственных средств покроет убытки. Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Впрочем, сейчас не об этом, как и не о том, Пашинян явно указывает вновь на Россию, как на источник проблем – понятно, куда именно идет практически весь армянский экспорт, те самые 90%. Что еще раз доказывает, что Пашинян, публично затевая разговоры о референдуме, который, он, кстати, пока отказывается проводить, в реальности уже сделал свой выбор в пользу ЕС.

Сейчас о другом. Армении можно только посочувствовать, что ей управляет такой экономически безграмотный премьер-министр. Правительство заплатит, уверяет он, игнорируя тот факт, что у государства нет иных денег, кроме как принесенных ему населением и предприятиями в виде налогов (не будем брать госкомпании, ориентированные на внешние рынки – у Армении не тот случай). То есть премьер-министр, который, заметим, находится в предвыборном отпуске, обещает, по сути, что он возьмет деньги, которые ему принесли люди и компании, и покроет этими деньгами убытки другой части населения, появившиеся в результате его политики. Аграриям просто выплатят убытки вместо получения от них налогов, если Пашинян сдержит свое слово. Он возьмет деньги из одного кармана и не только переложит их в другой, но и вернет назад. А с чем останется государство, с испорченным перцем вместо денег? И все программы развития – под нож. А за счет чего тогда вырастет и производство, и экспорт?

Как-то после такого рецепта «оздоровления» экономика по-Пашиняновски еще больше сомнений возникает в обещании Никола о том, что Армения станет страной «миллиардов и триллионов», и что все станут такими богатыми, что им по плечу будут любые цены. Если только речь не про гипернифляцию времен Гражданской войны, по поводу которой воспоминается одна ныне смешная, но чрезвычайно болезненная для живших в те годы частушка тех лет:

- Залетаю я в буфет, ни копейки денег нет,

Мне пирожок за десять миллионов.

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