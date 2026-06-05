До того, как стать Надей Шевелевой в «Иронии судьбы», Барбара Брыльска была польской секс-бомбой

Барбару Брыльску полюбили в СССР за роль Нади Шевелевой в «Иронии судьбы». Фото: кадр из фильма.

Для большинства российских зрителей Барбара Брыльска - актриса одной роли. Она Надя Шевелева в «Иронии судьбы», вот и все: ни до, ни после комедии Эльдара Рязанова ничего не было. При этом забывают, что большой звездой она стала задолго до 1976 года: в СССР снималась в «Освобождении» Юрия Озерова и в фильме Александра Зархи «Города и годы», а в Польше ее знали по «Фараону», «Пану Володыёвскому» и «Анатомии любви». И в 60-е называли то «польской Элизабет Тейлор», то «польской Брижит Бардо», то «польской Катрин Денёв». Правда, те же поляки сейчас пишут, что «в России она все еще популярнее Иоанна Павла II, Леха Валенсы и Фредерика Шопена, в то время как память ее земляков оказалась не столь надежной».

Барбара Брыльска в фильме "Освобождение", 1968 год. Фото: кадр из фильма.

«Я ДЕЛАЛА ВСЕ, ЧТОБЫ ТАЛЫЗИНА МЕНЯ ПОЛЮБИЛА»

Барбара родилась в 1941 году. Когда подросла, мечтала стать художницей, но в юности попала на съемки фильма «Счастливые калоши», где сыграла эпизодическую роль. Потом она училась в киношколе, мелькала в телефильмах, была дикторшей на Варшавском телевидении... А в 1966 году ее узнала вся Польша благодаря роли в «Фараоне» - эпосе Ежи Кавалеровича по роману Болеслава Пруса. Брыльска играла прекрасную финикийскую жрицу Каму, которой запрещено было вступать в связь с мужчинами, но которая, тем не менее, очень впечатляла юного фараона Рамзеса XIII. И трудно было не впечатлиться: Кама была одета весьма откровенно, в одной сцене на ней были только стильные древнеегипетские трусики, а грудь закрывали накладки, свисающие с массивного парика.

Как ни странно, к «Наде Шевелевой» на родине после этого относились как к секс-бомбе, и эту репутацию лишь закрепила мелодрама «Анатомия любви», крайне откровенная по меркам стран социализма. Как вспоминала Барбара, некоторые поляки ходили в кино по несколько раз, чтобы пристальнее вглядеться в особо полюбившиеся эротические сцены. В советском прокате их благоразумно вырезали, но, тем не менее, именно после «Анатомии любви» Эльдар Рязанов решил попробовать Брыльску на роль Нади (хотя сам фильм счел «весьма средним»). Он уже измучился с поисками актрисы для «Иронии»: ничего не получалось ни со Светланой Немоляевой, ни с Людмилой Гурченко, ни с Антониной Шурановой. Брыльска, которой Рязанов позвонил в Варшаву, оказалась свободна от съемок, приехала в СССР и на пробах оказалась убедительнее всех прочих претенденток. Потом Рязанов восхищался ее работоспособностью и профессионализмом: «Она всегда приходила на съемку готовой, зная наизусть текст (для нее, польки, особенно тяжелый), выучив слова и мелодию песни. Должен сказать, ее пример не вредно было бы перенять некоторым нашим замечательным, но зачастую расхлябанным «звездам».

Барбара Брыльска в фильме "Фараон", 1966 год. Фото: кадр из фильма.

Потом про съемки в «Иронии судьбы» Барбару спрашивали миллионы раз; она устала повторять одно и то же и зачастую ограничивалась словами «Столько лет прошло, я уже ничего не помню». Но кое-что забыть не смогла. Например, почти патологическую неприязнь покойной Валентины Талызиной. Та озвучила роль Нади, а когда Брыльска получила за «Иронию» Государственную премию СССР, бушевала: «Я за нее говорила, Пугачева пела, а все почести - ей одной?» Это длилось десятилетиями, постепенно превращаясь в какой-то фарс. Барбара миролюбиво объясняла, что не виновата в своем акценте (кстати, Надю, когда утвердили Брыльску, хотели сделать учительницей польского языка, но потом передумали и сделали обратно учительницей русского). Что петь она умеет - просто не так здорово, как молодая Пугачева. Что премию, в конце концов, присудила себе не сама...

Кадр из фильма «Пан Володыёвский». 1969 год.

Брыльска с Талызиной все-таки вместе появились в фильме «Ирония судьбы: продолжение», но, по воспоминаниям Брыльской, Талызина на съемках была «злобной», ее приходилось успокаивать. Потом Валентина Илларионовна продолжала давать интервью, и в одном из них сказала про фильм Рязанова: «Барбара не понимала, куда она приехала и что она играет... Помню, она приезжала и привозила сюда целыми кипами лифчики, трусики, чулки. И одна ассистентка это все продавала. Я не покупала принципиально... Выручала она деньги за всю эту продажу, а потом ехала в комиссионный магазин, покупала картины русских художников и увозила их в Польшу...» Тут Брыльска потеряла терпение и заявила: «Она подлый человек. Я не торговала - я привозила друзьям и подругам то, что они просили... Я делала все, чтобы она меня полюбила. [Но] она меня ненавидит из-за Государственной премии». Когда год назад Талызина скончалась, российские журналисты обратились к Барбаре с просьбой сказать какие-то теплые слова - и нарвались на ответ: «Что я могу сказать? Ничего хорошего».

Кадр из фильма «Города и годы». 1973 год.

«НЕ СТАНУ СПАТЬ С НЕКРАСИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Еще она рассказывала, что ее категорически не вдохновлял Юрий Яковлев: «Я сказала Эльдару Рязанову, что не могу целоваться с Яковлевым, не нравится он мне. Договорились, что снимать будем со спины, и я только сделаю вид, что целую Ипполита. Однако даже при том, что камера стояла сзади, Яковлев все равно норовил впиться в мои губы, а я упиралась и его отталкивала...» (впрочем, Брыльска заметила, что с годами Яковлев изменился и похорошел).

Вообще же она говорила в интервью: «В мужчине для меня главное - внешность. Я никогда не стану спать с некрасивым человеком». А в другом интервью сказала: «Я выбирала самых красивых мужчин Польши». Первым ее мужем был математик Ян Боровец, вторым - врач-гинеколог Людвик Космаль (в промежутке был бурный роман с партнером по «Фараону», актером Ежи Зельником). От Космаля она родила двоих детей, дочь Барбару и сына Людвика. И самой страшной трагедией в ее жизни стала гибель Барбары в автокатастрофе 15 мая 1993 года. 20-летняя девушка ехала в машине с другом, недавно научившимся водить - 21-летним Ксаверием Жулавским, сыном знаменитого режиссера Анджея Жулавского и актрисы Малгожаты Браунек (которая когда-то была соперницей Брыльской - в частности, сыграла роли в фильмах «Потоп» и «Дьявол», на которые она претендовала). Парень менял кассету в автомагнитоле, потерял управление и врезался в дерево. Причем сам он не пострадал, а его спутница скончалась.

«Три года я плакала каждый день с утра до вечера и пила таблетки» - говорила Брыльска. И добавляла, что ее спас от самоубийства только 11-летний сын Людвик, который, видя страдания матери, буквально кричал: «Мама, живи для меня!» Так она и поступила, и «разбаловала его невозможно»...

Кадр из фильма "Анатомия любви", 1972 год.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛЬМЫ И ТЕЛЕПРОЕКТЫ

«Фараон» (1966)

«Ставка больше, чем жизнь» (1966-68)

«Пан Володыёвский» (1968)

«Белые волки» (1969)

«Освобождение» (1969-1971)

«Анатомия любви» (1972)

«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)

«Даун Хаус» (2001)

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