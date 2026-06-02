Каллас заявила, что «Евросоюз должен сыграть ключевую роль в обеспечении прочного перемирия между Ираном и США». Фото: REUTERS.

Когда глава российской дипломатии Сергей Лавров называет требование главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас сократить армию РФ «идиотским», сразу возникает вопрос: а надо ли вообще с этой «дипломаткой» разговаривать? Ответ уже дан пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым: эстонке Каллас, которая уже высказала желание от имени ЕС вести переговоры с Россией, не стоит выступать в этой роли, потому что «легко ей не придется». То есть с ней никто разговаривать не будет.

Но, скорее всего, не только Россия не будет иметь дело с Каей. После того, что Каллас наговорила о роли Европы в мирном урегулировании войны в Иране, вряд ли с ней захотят общаться и американцы.

Побывав с визитом в Пакистане, Каллас в интервью Politico заявила, что «Евросоюз должен сыграть ключевую роль в обеспечении прочного перемирия между Ираном и США». Можно представить удивленное лицо Трампа, которому доложили о намерениях европейцев. Это те самые, наверняка возмутился он, которые отказали мне в помощи, когда я начинал кампанию, заявив, что это «не их война»?

И вот теперь Каллас от имени Европы протягивает Трампу руку, заявляя, что ЕС готов поучаствовать как в военно-морских операциях, так и в решении ядерной проблемы Ирана. При этом она напомнила о «важной роли» Евросоюза в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который был заключен в 2015 году и регулировал ядерную программу Ирана. Но дело в том, что Трамп еще в первый свой срок вышел из этой сделки и возобновил санкции против Тегерана. Напомнить ему об «успехе» ЕС, который он называл провалом, точно в духе Каллас. Ну не «взъезжает» она в проблемы, которые собирается решать. Очень похоже на ее другое «идиотское» заявление на днях, что Европа может быть посредником в поиске решения украинского конфликта, но не нейтральным, потому что полностью поддерживает Киев.

Интересная ситуация получается: Каллас от имени ЕС прямо-таки рвется взять на себя ответственность за переговоры по урегулированию и на Украине, и в Иране. И отовсюду ее словно поганой метлой гонят.

Лидеры некоторых стран-членов ЕС уже открыто призывают заменить Каю, которая своими заявлениями компрометирует внешнюю политику объединенной Европы и неспособна обеспечить ее интересы по международным вопросам. С требованием убрать эстонку с поста верховного представителя ЕС по иностранным делам еще в январе выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Но он, оказывается, далеко не одинок. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что после недавних заявлений Каллас о том, что даже после окончания украинского кризиса страны Европы не будут выстраивать отношения с Москвой, получила несколько сообщений от европейских дипломатов, которые дистанцировались от своей начальницы. «Ей никто это не поручал, ни одна столица под такими заявлениями Каи Каллас не подписывалась», - говорилось в этих письмах.

В западной прессе без дипломатических обиняков Каллас прямо называют дурой. Так ее, например, обозвал ирландский аналитик Филип Пилкингтон после заявлений главы дипломатии ЕС о том, что американское посольство сбежало из Киева, испугавшись угроз России.

А вот что написал в соцсети другой ирландец, журналист Чей Боуз после очередного высказывания Каллас по Украине: «Вторая самая опасная женщина в Европе, и не из-за талантов или способностей, а из-за своего идиотизма». Итальянский журналист Томас Фази, обозвал ее «глупой балтийкой».

Трудно удержаться от столь резких определений, услышав какой-нибудь очередной словесный перл от Каллас. Например, когда она призвала Евросоюз использовать своё влияние, чтобы оказать давление на экономических партнёров России. «Слишком много стран продолжают вести бизнес с Москвой, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям», - заявила она. Про привилегии называющая себя демократкой Каллас любит порассуждать. В ноябре прошлого года после запрета на выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам она сказала, что посещение стран ЕС – «это привилегия, а не право».

После того, как глава евродипломатии сравнила торговые отношения ЕС и Китая с раком, который либо лечат химиотерапией, либо используют морфин, немецкая Berliner Zeitung написала, что Каллас позорит ЕС, её высказывания вредят Союзу. Но почему же она остается на своем посту и, скорее всего, будет занимать его до 2029 года? Слишком замысловаты и сложны процедуры назначения членов Еврокомиссии. А Каллас была к тому же назначена по квоте от прибалтийских республик, да еще и гендерный подход, наверняка, учитывался. Так что терпи, ЕС.

А ведь могло не повести другой западной структуре – НАТО. В свое время, как писали в СМИ, кандидатура Каи Каллас рассматривалась на пост генсека альянса. Но, видимо, там все генералы пригрозили в таком случае подать в отставку. Поэтому Каю бросили на дипломатический фронт.

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