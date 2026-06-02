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Политика2 июня 2026 12:53

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 1240 украинских боевиков за сутки

Также за сутки наши воины истребили более 380 ударных дронов ВСУ самолетного типа
Александр БОЙКО
Кроме живой силы, за отчетный период Вооруженными силами РФ были уничтожены: танк, 12 единиц бронетехники.

Кроме живой силы, за отчетный период Вооруженными силами РФ были уничтожены: танк, 12 единиц бронетехники.

Фото: Минобороны РФ.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил информацию потерях в вооруженных формированиях киевского режима за прошедшие сутки.

Согласно заявлению генерал-лейтенанта, силами группировки войск «Север» было уничтожено 195 боевиков ВСУ, «Западной» - 185, «Южной» - 165, «Центр» - 325, «Восток» - 330 и «Днепр» - 40. Таким образом, за несколько часов Объединенная группировка войск ВС РФ ликвидировала по всей передовой свыше 1240 украинских боевиков и иностранных наемников.

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Кроме живой силы, за отчетный период Вооруженными силами РФ были уничтожены: танк, 12 единиц бронетехники, включая две американские машины HMMWV, 10 артиллерийских орудий (в том числе французская самоходка CAESAR), 8 комплексов РЭБ и 91 различных машин.

Ударные и оперативные действия нашей группировки, осуществленные армейской авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией, были направлены на места подготовки и запуска украинских БПЛА дальнего радиуса действия, а также на скопление личного состава киевского режима в 133 районах.

При уничтожении целей использовались данные оперативных наводчиков с передовой, а также данные с разведывательных беспилотников, которые патрулируют глубокий тыл противника.

Средства ПВО России также успешно отразили воздушные атаки, сбив 10 управляемых авиабомб, 3 ракеты РСЗО HIMARS и 381 ударный дрон ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 2 июня 2026 г уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

154 703 - дронов.

661 - ЗРК.

29 581 - танков и бронемашин.

1 729 - РСЗО.

35 183 - орудий.

63 177 - единиц спецтехники.

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