Профессор Алексей Москалев: Россия первой в мире открыла государственные центры медицины здорового долголетия

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Скоро исполнится полтора года, как в нашей стране стартовал национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Его задача - повысить шансы россиян на здоровое долголетие. В 2026 году нацпроект вышел на новый этап, который ознаменовался, без преувеличения, настоящим прорывом. В России впервые официально появилась специальность «врач по медицине здорового долголетия». Также мы теперь можем бесплатно, по полису ОМС, посещать центры медицины здорового долголетия. В них измеряют биологический возраст, проводят другие обследования и дают полезные рекомендации.

Все подробности о нововведениях, нынешнем состоянии науки о долголетии и прикладные шаги на каждый день мы обсудили в интервью с одним из ведущих российских экспертов по технологиям для продления жизни. Наш собеседник - директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Интервью подготовлено для специального выпуска журнала издательства «Комсомольская правда» к Петербургскому международному экономическому форуму – 2026.

ОТ БИОЧАСОВ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ ДО КОКТЕЙЛЯ ЯМАНАКИ

- Алексей, какие достижения в борьбе за здоровое долголетие вас больше всего впечатляют и вдохновляют?

- Если говорить о науке, то за последние 3-5 лет, пожалуй, главное достижение - это переход от описательной геронтологии к интервенционной. Поясню. Мы начали не просто фиксировать, что происходит при старении, но и проверять: можно ли на это повлиять в контролируемых экспериментах. Появились часы, измеряющие биологический возраст, 2-го и 3-го поколения (часами в данном случае называют системы, анализирующие различные показатели организма для определения биологического возраста. - Ред.). Благодаря усовершенствованию они позволяют не только измерять биовозраст, но и достаточно достоверно прогнозировать заболеваемость «возрастными» недугами и даже смертность. Это важный инструмент.

Что касается направлений борьбы со старением, то сегодня одним из наиболее перспективных и концептуально новых выглядит подход, связанный с частичным перепрограммированием клеток. Для этого применяется так называемый коктейль из факторов Яманаки - особых ферментов, которые способны омолаживать клетки вплоть до «обнуления» возраста (технологию открыл японский ученый, нобелевский лауреат Синья Яманака. - Ред.). При частичном перепрограммировании не стирается идентичность клеток, то есть их принадлежность к той или иной ткани - кожи, мышц, какого-либо органа. Это служит защитой от побочных эффектов, таких как развитие опухолей.

Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мы с моей командой проводили собственные эксперименты, по результатам которых в 2025 году опубликовали научную работу в международном журнале Brain and Behavior. Наши опыты показали, что путем частичного перепрограммирования с помощью определенных комбинаций веществ удается улучшить состояние центральной нервной системы, а также шерсти и скелета у старых мышей. И значимо увеличивается их максимальная продолжительность жизни.

Пока это экспериментальные данные на животных, еще предстоит пройти путь до их применения у людей. Возможно, пионерами станут наши коллеги - ученые из США в этом году получили разрешение на клиническое исследование генной терапии с частичным перепрограммированием для лечения возрастных заболеваний глаз.

ОТОДВИНУТЬ БОЛЕЗНИ, УСКОРЯЮЩИЕ СТАРЕНИЕ

- В нашей стране важнейшим шагом на пути к продлению активной жизни эксперты называют появление государственных центров медицины здорового долголетия. Вы один из ведущих разработчиков концепции таких центров - в чем их особенности и преимущества?

- В большинстве стран тема долголетия существует либо в академической изоляции, в основном в рамках научных исследований, либо в сегменте дорогой частной медицины с сомнительной доказательной базой. Создание государственной инфраструктуры, встроенной в реальное здравоохранение, - действительно инновационный шаг, сделанный впервые именно в нашей стране.

Главная задача центров медицины здорового долголетия - превентивная работа. Нам нужно, говоря языком врачей, сдвинуть точку медицинского контакта до появления болезни. На практике это значит, что человек в двадцать, тридцать, сорок или пятьдесят лет получает развернутую картину своего биологического состояния: антропологический возраст (то есть реальный, а не по паспорту. - Ред.), метаболические и эндокринные маркеры (отражают состояние обмена веществ. - Ред.), воспалительный профиль, состояние микробиома (в первую очередь речь о микрофлоре кишечника). На этой основе выстраивается персональная стратегия: какие меры нужно принимать, чтобы исправить отклонения, способные в дальнейшем привести к развитию заболеваний и ускорению старения.

Второй ключевой элемент работы центров - динамическое наблюдение, а не разовый чекап. Третий - формирование когортных данных (то есть по разным группам пациентов. - Ред.), которые сами по себе станут мощным научным ресурсом. У нас появляется уникальная возможность собрать материал по генетическому разнообразию, сравнить разные регионы нашей страны - такого нет нигде в мире.

Думаю, в ближайшие пять лет реалистично ожидать накопления этих данных. А также появятся первые наблюдения по снижению ранней хронической заболеваемости у людей, прошедших через систему мониторинга в центрах. В перспективе мы рассчитываем на заметный сдвиг в продолжительности здоровой жизни - если работа будет системной и не окажется подменена имитацией деятельности.

КОНКРЕТНО

Что нас ждет в Центрах медицины здорового долголетия

- Медицина здорового долголетия работает во всех возрастах. Механизмы старения включаются гораздо раньше, чем мы видим их проявления в виде старческих заболеваний. Поэтому предусматривается, что любой человек, начиная с 18 лет (даже здоровый!), может обратиться в Центр медицины здорового долголетия для определения своего биологического возраста, - поясняет Алексей Москалев.

Сначала вы пройдете расширенное анкетирование для оценки разных компонентов здоровья (вредные привычки, уровень стресса и проч.). Затем отправляетесь к врачу и проходите инструментальные исследования, которые определяют ваш биологический возраст. Для этого будут использоваться различные калькуляторы биовозраста. Например, для оценки возраста сосудов может применяться система, измеряющая скорость пульсовой волны. Чем она выше, тем жестче, а значит - старше ваши сосуды. Также существуют специальные компьютеризированные тест-системы и шкалы для оценки когнитивных функций - по сути, для определения уровня старения головного мозга. Всеми этими технологиями и устройствами центры будут оснащаться постепенно - в зависимости от организационных и финансовых возможностей разных регионов страны.

Если биологический возраст человека окажется выше календарного на 5 и более лет, врач по медицине здорового долголетия принимает решение о проведении дополнительных исследований. В частности, могут быть назначены анализы для определения инсулинорезистентности, гликирования (оно ведет к повреждению сосудов, ускоряет появление морщин и др.), уровня половых гормонов и другие обследования.

В целом же по итогам посещения центра составляют индивидуальный прогноз рисков: какие неблагоприятные процессы, заболевания грозят конкретному человеку. И выдают персонализированные рекомендации. Они могут включать как советы по питанию, физической активности, так и рекомендации по дальнейшим обследованиям и медицинскому наблюдению. В будущем, когда появятся безопасные и эффективные препараты для замедления и предотвращения различных процессов старения, их назначением также будут заниматься врачи по медицине здорового долголетия.

Одним из самых перспективных подходов к борьбе со старением сейчас является частичное перепрограммирование клеток. Фото: Deemerwha studio/Shutterstock/Fotodom

Как найти Центры здорового долголетия

Найти адреса центров в разных регионах России можно на сайте Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины. Записаться в центр здоровья можно по телефону, через «Госуслуги» или просто позвонив в выбранный центр.

ДАТЬ ОТПОР «ИНФЛАМЭЙДЖИНГУ»

- Алексей, какие еще направления и научные открытия, на ваш взгляд, приближают нас к контролю над старением или даже возможности обращать его вспять, возвращать молодость?

- Среди самых перспективных направлений, которые наиболее близки к внедрению в практику, я бы отметил управление хроническим воспалением. Сегодня известно, что старение сопровождается хроническим низкоинтенсивным воспалением. Оно называется «инфламэйджинг» - от английских слов inflammation, воспаление, и aging, старение. Уже понятны механизмы такого воспаления, мишени для противодействия ему, частично существуют инструменты.

Также на фоне роста заболеваемости преддиабетом и сахарным диабетом как никогда актуальна тема антигликаторов - веществ, снижающих потенциальный вред добавленного сахара и быстрых углеводов пищи, которые ускоряют наше старение. Еще одно направление - удаление стареющих клеток с помощью специальных препаратов-сенолитиков. Однако стало понятно, что этот подход требует принципиального переосмысления. В марте 2026 года вышла научная работа, которая показала: комбинация ряда сенолитиков нарушает работу клеток мозга. Это тревожный сигнал, подчеркивающий необходимость куда более тщательной проверки безопасности, чем предполагалось.

Развиваются и технологии для воздействия на гены-мишени, связанные с процессами старения. В Институте биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. академика Б.В.Петровского мы тоже занимаемся такими разработками, исследуем подходы на культуре клеток человека и грызунах. Кроме того, мы проводим клинические исследования различных природных веществ, влияющих на процессы старения человека. А также разрабатываем тест-системы для оценки возрастных изменений на самом раннем этапе - когда в организме еще не появились явные нарушения, но уже есть их предвестники (так называемые предриски).

ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ

- Какие преграды стоят перед нами сегодня на пути к здоровому долголетию?

- Самая фундаментальная трудность - это по-прежнему проблема трансляции (переноса. - Ред.) методов с модельных организмов на человека. Мы умеем продлевать жизнь мышам множеством способов. Но значительная их часть не воспроизводится у людей. Или воспроизводится с неожиданными побочными эффектами, как мы видим на примере сенолитиков (см. выше).

Еще одна проблема - системная сложность старения. В организме все тесно взаимосвязано, воздействие на один механизм компенсируется другими изменениями. Однозначных причинно-следственных цепочек у людей гораздо меньше, чем хотелось бы.

Наконец, есть проблемы, связанные с регуляторной средой. А именно: старение официально не признано болезнью ни в одной крупной юрисдикции мира. Это делает разработку геропротекторов (антивозрастных препаратов и технологий. - Ред.) крайне затрудненной с точки зрения клинических испытаний и регистрации.

Хочу отметить, что пути решения ключевых задач, связанных с продлением здоровой жизни, будут обсуждаться 9-10 июля на II Форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» в Москве. Его организаторы - Правительство России и Фонд Росконгресс.

ВОПРОС В ТЕМУ

- Правда ли, что современные люди стареют медленнее прошлых поколений?

- Исследования действительно говорят о том, что биологический возраст людей одного паспортного возраста в среднем ниже у более современных поколений, - говорит Алексей Москалев. - Так, нынешние 60-летние мужчины и женщины биологически моложе, чем были их родители в том же возрасте.

Снижение распространенности и тяжести инфекций (за счет вакцинации, развития санитарии и гигиены), улучшение питания, контроль хронических заболеваний, снижение физически тяжелого труда - все это влияет на работу генов, от которых зависит состояние здоровья, скорость старения, внешний вид людей. Антибиотики, вакцины, статины (препараты, снижающие «плохой» холестерин. - Ред.) в каком-то смысле были первыми массовыми геропротекторами, хотя никто их так не называл.

- Есть точка зрения, что выигрыш от современных условий быта, здравоохранения и т.д. уже исчерпал себя в продлении жизни - человечество вышло на плато, дальше успех смогут принести только радикальные вмешательства в организм, редактирование генома и т.п. Вы согласны?

- Прирост, достигнутый за счет улучшения внешних условий, действительно исчерпывается. В наиболее обеспеченных странах продолжительность здоровой жизни растет все медленнее. А по некоторым показателям мы видим тревожные тенденции: уже в среднем возрасте ухудшается когнитивное здоровье (связано с работой головного мозга. - Ред.), метаболическое состояние - нарастает эпидемия ожирения и сахарного диабета. Отчасти это объясняется массовым изменением параметров образа жизни - уровня физической активности, калорийности и режима питания, качества сна, уровня систематического стресса.

Следующий значимый сдвиг в продолжительности жизни смогло бы дать прямое воздействия на молекулярные механизмы старения. Но когда это произойдет и случится ли в ближайшие годы в клинически значимом масштабе - честный ответ: мы не знаем. Потенциал есть, однако между потенциалом и реализацией в науке о старении дистанция традиционно оказывается больше, чем предсказывали оптимисты. Но наша работа и заключается в том, чтобы сократить этот разрыв.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

Топ-7 правил долголетия от Алексея Москалева

Что каждый из нас может делать уже сегодня в своей повседневной жизни, чтобы повысить шансы дожить до появления по-настоящему эффективных и безопасных антивозрастных технологий? Вот какие советы, основанные на научных данных и собственном опыте, дает директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Алексей Москалев.

Первое: управляй стрессом осознанно. Хронический психологический стресс - один из наиболее убедительно доказанных ускорителей биологического старения. Он влияет на воспалительный фон, нейроэндокринную регуляцию и многие другие функции организма.

! Медитации, соблюдение режима сна, установление границ между работой и отдыхом - это фундамент физиологии здорового долголетия.

Второе: двигайся регулярно. Важно сочетать аэробную нагрузку (ходьба быстрым шагом, бег, плавание, езда на велосипеде и т.п.) с растяжкой, упражнениями на равновесие, интервальными и силовыми тренировками.

! Не перегибай с интенсивностью - изнуряющие нагрузки дают противоположный эффект.

Третье: не переедай (особенно на ночь!) и давай организму паузы между едой. Ограничение калорийности и интервальное голодание - доказанные методы замедления старения и продления жизни в экспериментах на модельных организмах (животных). У людей доказательная база меньше, но метаболическая нагрузка от постоянного переедания документирована хорошо.

Четвертое: обеспечь качественный сон. Семь-восемь часов - это не просто рекомендация для хорошего самочувствия, а непременное условие нормальной работы глимфатической системы, которая очищает наш головной мозг от накопившегося «мусора», обеспечивает иммунную регуляцию и нейропластичность.

! Хронический недосып по своим системным эффектам сопоставим с курением.

Пятое: поддерживай социальные связи и смысловую наполненность. Одиночество как фактор риска смертности не метафора, это хорошо задокументированный эпидемиологический факт.

! Цель, вовлеченность, ощущение нужности имеют измеримую нейробиологическую пользу.

Шестое: следи за конкретными измеримыми параметрами, отражающими состояние организма. Артериальное давление, уровень глюкозы натощак, липидный профиль, уровень воспалительных маркеров - это не скучная рутина, а реальная карта твоего биологического состояния, которую можно улучшать.

Седьмое: будь скептичен к добавкам и нутрициологическим протоколам (то есть различным «супердиетам», якобы способным улучшить самочувствие и даже лечить болезни. - Ред.). Большинство из них не прошли контролируемых испытаний у людей.

! Из того, что имеет реальную доказательную поддержку при наличии выявленного дефицита: витамин D, B12, магний, омега-3 жирные кислоты.

НАША СПРАВКА

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в России с 1 января 2025 года. Его цель - увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

Большое внимание в рамках проекта уделяется диспансеризации людей старшего возраста. В 2024 году ее прошли 25 146 290 человек старше 60 лет. У 90% пациентов были выявлены гериатрические синдромы, остеопороз, когнитивные нарушения и другие заболевания. Приняты меры по постановке на диспансерное наблюдение, в необходимых случаях - госпитализации пациентов.

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