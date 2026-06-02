Владимир Путин: Новые учебники по русскому и литературе облегчат сдачу ЕГЭ

Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Во вторник президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Вот его главные заявления:

1. Новые учебники

Первый шаг в развитии языкознания - новые учебники. Пособия по русскому и литературе для 10-11 классов уже переданы в Минпросвещения. И это даже на экзаменах поможет.

- Напомню, с содержанием этих учебников синхронизированы материалы всех проверочных и экзаменационных работ, - сказал Путин. - Это даст уверенность, что проверяется только изученный материал.

Первый шаг в развитии языкознания - новые учебники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

2. Русский для вузов

Начинается разработка новой дисциплины - «Русский язык как государственный», она войдет в состав единого ядра высшего образования. На занятиях студенты изучат вопросы языковой политики страны.

3.Отдельный факультет

Во многих вузах русская филология вместе с немецкой, английской, французской и т.д. входят в один филологический факультет, на равных.

- Это противоречит представлению о русском языке, как об одной из ключевых ценностей России, - объяснил Путин. - В Крымском федеральном университете был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. Рассчитываю, что этому примеру последуют и другие федеральные вузы.

4. С заботой об учителе

Педагоги начальной школы будут углубленно изучать русский и литературу.

- Эти предметы прямо влияют на формирование речевой культуры будущих учителей и их эстетических представлений. А это сказывается на обучении детей, - объяснил президент.

5. Шедевры народов станут доступны всем.

- Запущена подготовка к изданию книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России». Она будет включать переводы на русский лучших произведений наших национальных литератур.

6. Любить язык даже на каникулах

- В последние годы всё больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены: географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что интерес вызовут смены, посвящённые русскому языку и отечественной литературе, - закончил Путин.

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