Инопланетяне не при чем: астрономы раскрыли тайну радиосигналов из глубокого космоса

Раскрыта тайна радиосигналов, которые много лет не дают покоя астрономам. Фото: Paul shuang/Shutterstock/Fotodom

Раскрыта тайна радиосигналов, которые много лет не дают покоя астрономам. Импульсы приходят из глубокого космоса со строгой периодичностью, раз в несколько минут или в несколько часов, и объяснить явление никак не удавалось. Одна из загадочных радиостанций дала ученым ключ, как в свое время Розеттский камень помог расшифровать иероглифы. Что же там, в «письменах неба», неужели разумные цивилизации? KP.RU внимательно прочитала статью, опубликованную в авторитетном издании Nature.

МАЛЕНЬКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ

Если вы встречаете в космосе что-то периодическое, не спешите приписывать явление инопланетянам. Благо, один раз вот так обожглись.

В 1967 году аспирантка Джоселин Белл Бернелл обнаружила радиопередачу вроде «пик-пик-пик», как у первого советского Спутника, и на момент открытия почти не было сомнений, что это «маяк» инопланетной цивилизации. Объект и назвали-то LGM-1, что значит «Маленькие зеленые человечки» (Little Green Men). Импульсы шли очень кучно (несколько раз в секунду), а точность промежутков между ними была такая, что превосходила любые земные часы, включая атомные.

Джоселин Белл Бернелл в радиоастрономической обсерватории Маллард при Кембриджском университете, 1968 год. Фото: Daily Herald Archive/NMeM/PERD001209/Global Look Press

Газеты, само собой, протрубили, но очень быстро ученые догадались, что к чему. Виновниками оказались так называемые нейтронные звезды. Это остатки «настоящих» звезд, спрессованные так плотно, что «выжили» лишь нейтроны, все прочие элементарные частицы – всмятку.

У нейтронной звезды мощное магнитное поле. И есть некая «горячая точка», которая постоянно излучает радиосигнал узко направленным лучом. Тонкость в том, что нейтронная звезда, очень маленькая (километры от силы), и вращается очень быстро. Луч, как свет маяка, описывает круг.

Иногда так счастливо получается, что на пути луча оказывается Земля. В таком случае луч будет чиркать по Земле, создавая иллюзию импульсов. Случай редкий, но нейтронных звезд очень много. Поэтому пульсаров (именно так называли источники радиосигнала) на сегодня известно около 2-3 тысяч. За объяснение явления научный руководитель Белл, Энтони Хьюиш, получил Нобелевскую премию.

А Белл Нобелевки не получила, но именно ее все помнят.

Научный руководитель Джоселин Белл Бернелл, Энтони Хьюиш, получил Нобелевскую премию. Фото: Landesarchiv Baden-Württemberg, Fotograf: Willy Pragher/commons.wikimedia.org

КАК ПУЛЬСАР, НО НЕТ

И вот в 2018 году астрономы обнаруживают нечто, напоминающее пульсар, но… Вот в этом «но» и самая суть.

Загадочный радиоисточник посылал один импульс раз в 18 минут. Почему бы ему не быть нейтронной звездой? Дело в том, что невозможно представить себе нейтронную звезду, которая вращается столь медленно. Да, теоретически, нейтронные звезды тоже стареют и замедляются. Но здесь концы явно не сходились. Так, настоящий пульсар посылает очень короткий импульс, доли секунды. А тут каждый импульс длился минут пять. Да и вообще, старый, медленный пульсар по идее производить радиоволны не должен. А этот – еще как.

Старый, медленный пульсар по идее производить радиоволны не должен. А этот – еще как производил. Фото: ESO/Handout/Global Look Press

Интриги добавило то, что в 2020 году источник исчез, и что же это такое, если не маяк инопланетян, хочу включу, хочу выключу?

Астрономы решили не сдаваться, и поискать еще что-то похожее. Практически в первую же ночь наблюдений им повезло: в другой части неба нашелся источник, который выдавал один импульс раз в 22 минуты. И еще, и еще, всего чуть больше десятка. Некоторые показывались, и исчезали. Тогда как один удалось проследить (подняли старые записи) аж за 30 лет. И он все не угасает.

- Конечно, на данном этапе очень заманчиво предположить существование внеземного разума, - интригующе писала радиоастроном, исследователь таких объектов, Наташа Херли-Уокер.

Впрочем, писала не всерьез: целые коллективы ученых были брошены на поиски естественного объяснения явления.

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Прорыва австралийские астрономы достигли, полотно изучив один из источников, ASKAP J1745. Ученым повезло: оказалось, он не только посылает сигналы по радио, но и светится в рентгеновском диапазоне. Это дает настолько исчерпывающую полноту данных, что этот радиоисточник назвали «Розеттским камнем».

Розеттский камень — стела из гранодиорита, найденная в 1799 году в Египте возле небольшого города Розетта Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Причем тут камень? А это аналогия такая. Ученые никак не могли расшифровать египетские иероглифы, которые были забыты уже в античности. Хотя постоянно появлялись «знатоки», которые «легко читали» иероглифы, было понятно, что они просто шарлатаны.

Наконец в 1799 году археологи обнаружили камень, на котором один и тот же текст был выбит иероглифами и по-гречески, который историки, конечно же, хорошо знают. Жан-Франсуа Шампольон всмотрелся в закорючки, и понял, что в иероглифической системе имена обрамлены специальными рамками (картушами). А какие имена? А вот они, по-гречески все написано. Так он зацепился за имена, понял принцип, и раскрыл всю суть.

С тех пор некий объект, который неожиданно дает ключ к неразрешимой загадке, метафорически называют «Розеттским камнем». Поскольку ASKAP J1745, помимо радио, предлагал еще рентгеновские данные, он и стал таким ключом.

ТАНЕЦ ДВУХ ЗВЕЗД

Не будем больше томить. Главный вывод: ни к нейтронным звездам, ни к пришельцам такие маяки не имеют ни малейшего отношения.

В космосе двойные, тройные звезды – скорее правило (а наше одинокое Солнце – скорее исключение). При этом звезды в паре, скорее всего, разных масс, а значит, находятся на разных стадиях эволюции.

Вообразите такую пару: большая звезда, и маленькая. Большая звезда светит ярко, горит быстро, за несколько сотен миллионов лет она исчерпала свое топливо. Ядро сжалось, оболочку же отбросило. Но ядро продолжает светиться. Оно очень плотное, и у него колоссальное магнитное поле. Такие звезды (по сути, остатки звезд) называют белыми карликами.

А вторая звезда в паре – меньшей массы, и гореть ей, едва освещая окрестности, миллиарды, может быть, триллионы лет. Вселенной не будет, а у нее топливо все равно останется.

Большая звезда светит ярко, горит быстро, за несколько сотен миллионов лет она исчерпала свое топливо. Вторая звезда в паре – меньшей массы, и гореть ей, едва освещая окрестности, миллиарды, может быть, триллионы лет. Фото: Nazarii_Neshcherenskyi/Shutters

И вот белый карлик, обладая высокой гравитацией (он же плотный) начинает тянуть вещество с поверхности компаньона. Падая на поверхность белого карлика, материя компаньона разогреется так, что засветится в рентгеновском диапазоне. Сложнее понять, откуда берется импульс в радиолучах, но и тут есть ответ, сказано в исследовании. Вещество резко тормозится магнитным полем белого карлика. Это торможение и вызывает радиоимпульс. Точно такие же, «тормозные» импульсы выдает во время вспышек наше Солнце.

Конечно, такое излучение будет направленным, не во все стороны. И Земля увидит вспышки, когда пара звезд развернется нужной стороной. Звезды могут быть очень тесными и вращаться друг около друга за минуты, часы. Именно с такой периодичностью (минуты, часы) мы и будем фиксировать сигналы. Как пульсары, но нет: там вращается вокруг собственной оси одна звезда, тут – пара вокруг общего центра масс.

- Изучение механизма, порождающего долгопериодические радиовспышки, открывает перед нами новую лабораторию для исследования экстремальных физических явлений, таких как потоки плазмы и магнитные поля, в условиях, которые мы не можем воссоздать на Земле, - пишет основной автор статьи в Nature Кови Роуз.

Что ж, снова мимо зеленых человечков, и снова природа оказалась намного изобретательнее, чем мы думали. Пока что абсолютно все радиосигналы, которые мы приняли, излучило не разумное существо, а звезды, газ и плазма. Но это не значит, что разумных сигналов не существует.

Будем искать.

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